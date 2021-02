Het afscheid van de Opel Kadett - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De volwassen Nederlanders die nooit achter het stuur of op de achterbank van een Kadett hebben gezeten, zijn waarschijnlijk op één hand te tellen. In 1991 was het tijd om de trouwe Opel uit te zwaaien; de eerste Astra kwam eraan. Ook al was de Kadett exact 30 jaar geleden nog nieuw leverbaar, het naderende afscheid viel zwaar.

Wie de naam Opel Kadett hoort, wordt ongetwijfeld in gedachten teruggevoerd naar een tijd waarin je vrijdagmiddag nog in de rij voor de videotheek stond om een VHS te huren, toen roken in een vol restaurant nog geaccepteerd werd en 60 pk in een C-segmenter voldoende was. In die tijd ging er een kogel door de kerk in Rüsselsheim: het was over en uit voor de Opel Kadett. Na decennia ongekend succes hing Opel de naam aan de wilgen en besloot het de jaren 90 bij de kladden te grijpen met de Astra, een naam die in Engeland overigens al sinds eind 1979 werd gebruikt voor de Kadett-tweelingbroer van Vauxhall.

Dat zo'n geijkte naam uit het straatbeeld zou verdwijnen, ging ook de toenmalige AutoWeek-redactie niet in de koude kleren zitten. In AutoWeek 6 van 1991 pakten we uit met een terugblik op alle generaties van de Kadett. Het succes van de Kadett, je zag er meerderen in iedere straat, maakte het tegelijkertijd ook een erg 'gewone' auto. Een onopvallende auto, niet in de laatste plaats omdat het nooit het echt een flitsend vervoersmiddel was, ook niet voor de 'gewone man'. Het was gewoon een auto die deed waarvoor-ie gemaakt was, niets meer, niets minder.

Van een liefhebbersschare was in 1991 dan ook nog veel minder sprake dan nu. Dat blijkt ook wel uit de terugblik. De redacteur van dienst had duidelijk moeite met de soms wat denigrerende houding van sommigen tegenover een auto die door zijn brede vertegenwoordiging bewezen had wel degelijk iets heel goed te doen: "Waarom er echter altijd en immer zo schamper over de Kadett wordt gesproken, blijft een raadsel. Waarschijnlijk zijn de criticasters, de lieden die zo neerkijken op de Kadett(-rijders), verslaafd aan een ander merk, om wat voor reden dan ook, en vinden ze alles wat maar enigszins neigt naar 'doorsnee' beneden de maat. De rest van de bevolking is een andere mening toegedaan, zo blijkt uit het enorme verkoopsucces van de Kadett."

De pareltjes

Voor wie het praktische en vertrouwde van de Kadett toch met wat meer jeu wilde combineren, waren er natuurlijk de GSI's. Die hadden het toen de Kadett op zijn einde liep al in zich om langer gekoesterde auto's te worden dan de bread and butter-versies. Tegenwoordig moet je helaas aardig speuren om een net exemplaar te vinden, maar dan heb je wel een leuk stukje auto-historie in handen. Zeker als je een GSI Cabrio vindt. Een auto die destijds al een buitenbeentje was binnen het Kadett-aanbod. "Het is de enige die uiterlijk het modale imago van zich weet af te schudden. En dan is dat ook nog te danken aan de Italiaanse ontwerper Bertone. Waar de GSI-met-dak vaak nog wordt aangezien voor een Kadett, oogst de luxe cabriolet bewonderende blikken, met of zonder top", zo stelden we in 1991.

In die tijd waren de oudere generaties vooral nog goedkope tweedehands vervoersmiddelen en konden de Kadett B, C en D nog niet echt van een gewilde klassiekerstatus genieten. Later trok dat wel aan, al geldt dat eigenlijk vooral voor de B en C. De Kadett A, in 1991 ook al behoorlijk op leeftijd, is echt een zeldzaamheid geworden. Opvallend genoeg werd die in 1991 nota bene nog getipt als een 'interessante tweedehands'. "Ook nu nog kan de 25 tot 28 jaar oude A-Kadett probleemloos deelnemen aan het verkeer. Het beestje laat zich makkelijker sturen en schakelen dan menige auto van nu en is met zijn topsnelheid van rond de 120 nog steeds snel genoeg." Wat dat betreft kunnen we niet anders dan concluderen dat er in de afgelopen 30 jaar aan die perceptie toch wel het één en ander is veranderd.

Zijn opvolger

Opel had in 1991 ongetwijfeld direct getekend voor het succes dat de Astra in de jaren die volgden werd. Dat was bij de terugblik op de Kadett in AutoWeek 6 van dat jaar natuurlijk nog ongewis. Sterker zelfs; veel meer dan een onscherpe foto van de achterkant van Astra F was toen kennelijk niet voorhanden.

In 1992 bleek in ieder geval dat Opel er niet gek aan had gedaan om met een schone lei verder te gaan na de Kadett; de Astra ging als een gek de showroom uit in zijn eerste volledige jaar. Toen werden er namelijk maar liefst 40.000 van verkocht in Nederland. De Astra G ging daar in zijn eerste jaar maar net overheen, maar de eerste Astra geld nog altijd als de meest verkochte. Het voorbije decennium was de compacte middenklasser van Opel qua verkoopaantallen helaas geen schim van zijn overgrootvader. Het is te hopen voor Opel dat de volgende Astra in ieder geval op dat gebied de Kadett-jaren weer enigszins kan doen herleven.