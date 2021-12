Opel Kadett 2.0 GSi Cabrio (1990) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Opel Kadett is zo'n auto die je vroeger op iedere straathoek zag staan, maar nu haast compleet is uitgestorven. Wil je wat nostalgie in het straatbeeld brengen en ben je op zoek naar een relatief betaalbare cabrio die inmiddels bijna bestempeld kan worden tot rijdend erfgoed? Dan is deze Opel Kadett GSi cabriolet wellicht een goede optie!

Ooit was de Opel Kadett één van de populairste auto's van ons land. Dat gegeven blijkt wel uit de verkoopcijfers: de Kadett is er al sinds 1991 niet meer, maar met 367.053 staat het model nog steeds op de derde plaats als het gaat om de verkooptotalen per model van Opel. Alleen de Astra (de opvolger van) en de Corsa eindigen nog boven de Kadett. De Kadett-verkoop bereikte zijn hoogtepunt in 1986. In dat jaar rolden maar liefst 57.431 exemplaren de showrooms uit, goed voor een marktaandeel van 10,25 procent. Het contrast van het totaal aantal verkochte Kadetts tot het aanbod op de occasionmarkt kan haast niet groter zijn: op de AutoWeek-occasionzoeker staan slechts 10 exemplaren te koop!

Deze Kadett Cabrio komt uit 1990 en heeft de krachtigst leverbare motor voor de carrosserievariant onder de motorkap: een 2.0 viercilinder met 116 pk. Tot 1990 was dit de Kadett GSi, vanaf 1991 tot 1993 was het de 2.0i Edition. Dit exemplaar staat geregistreerd als de laatste, maar is voor het eerst geregistreerd op 11 mei 1990. Aangezien de GSi werd geleverd tot december 1990 en dit exemplaar GSi-logo's heeft in de grille en op de flanken, lijkt het hier gewoon om een originele GSi te gaan. Wellicht heeft het feit dat deze auto pas in 1997 is geïmporteerd er iets mee te maken. Heel veel maakt het overigens ook niet uit, want de GSi en de Edition hebben dezelfde krachtbron onder de kap.

Met de rolbeugel in het midden is de Kadett Cabrio nog echt van de oude stempel. Wanneer je de kap opent, rust deze gewoon open en bloot achter de achterbank. In gesloten toestand lijkt de beige kap vrij losjes om de zijruiten heen te zitten, maar ook dat was destijds onderdeel van het spel dat cabriorijden heet. Op het oog ziet deze auto er vanbinnen en vanbuiten nog behoorlijk netjes uit. De kilometerstand van net geen 150.000 kilometer duidt erop dat de Kadett vooral voor plezierritjes is gebruikt, want per jaar komt dat neer op circa 7.000 kilometer. Het gaat hier natuurlijk om een importauto met een analoge kilometerteller, maar de staat van de auto lijkt aan te sluiten bij het aantal gereden kilometers.

Bijzonder aan deze Kadett is dat hij een digitaal instrumentarium heeft. Het vormt een vrij groot contrast met de rest van het hoekige interieur en het analoge klokje tussen de middelste ventilatieroosters. Verder is de originele Blaupunkt-radio nog aanwezig en zit er voor de versnellingspook een houder waarin je enkele cassettebandjes kunt opbergen. €6.000 euro is voor wat je krijgt misschien aan de prijs, maar inmiddels is de Kadett van een alledaagse auto verworden tot een soort verzamelaarsobject. Zeker de cabriolet mag als GSi tot die categorie gerekend worden. Alleen al daarom verdient dit exemplaar een liefhebber als nieuw baasje.