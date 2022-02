Ford Escort (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Ford Escort Mk4 is vermoedelijk de minst bijzondere auto die tot nu toe in deze rubriek is verschenen en toch verdient dit exemplaar wat ons betreft even een moment in de spotlights. We hebben hier natuurlijk met een auto te maken die van zichzelf al zeldzaam geworden is, in deze staat al helemaal. De Escort is namelijk in 1989 nieuw aangeschaft en dit jaar pas door diegene van de hand gedaan. Volgens de aanbieder gaat het om een inmiddels 91-jarige man. De kilometerstand van slechts 21.647 km past ook wel bij iemand op leeftijd, al moeten we eerlijk zeggen dat dat wel héél weinig is. De Escort heeft een vijfcijferige teller en dus kan er een tonnetje meer op staan, al zijn we toch geneigd te geloven dat er werkelijk pas 21.000 km mee is gereden.

De foto's laten namelijk een Escort zien zoals we die eigenlijk alleen nog maar uit de folders kennen. Al het kunststof heeft zijn oorspronkelijke kleur nog, de wieldopjes lijken er gisteren te zijn opgezet en ook de stoelbekleding ziet er vrijwel vlekkeloos uit. Bovendien oogt het onder de motorkap ook alsof de tijd heeft stilgestaan. Vanzelfsprekend zeggen foto's niet alles, maar het heeft er alle schijn van dat dit werkelijk zo'n 'tijdscapsule' is als de aanbieder aangeeft.

Feit blijft dat het een eenvoudige auto is en dat zó weinig rijden in zo'n lange tijd niet altijd gunstig hoeft uit te pakken voor de technische staat. Ook al geloven we dat het een Escort is zoals je die niet snel meer vindt, schrikken we toch een beetje van de prijs: €8.500 moet de Escort opbrengen. Dat is niet mis. Iets zegt ons dat er nog wel ergens een Ford-verzamelaar is die hier een leuke duit voor wil neerleggen, maar of het ook zoveel zal zijn? Het is in ieder geval leuk dat zoiets er nog is en we twijfelen er niet aan dat de Escort uiteindelijk ergens een warm nieuw nestje zal vinden.