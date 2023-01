Opel Corsa (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De eerste Opel Corsa werd in de markt gezet als een vlotte compacte auto waarmee Opel vooral jonge bestuurders aan wilde spreken. Dat lukte best aardig, al zijn er natuurlijk ook genoeg Corsa's bij de wat oudere kopers terechtgekomen. Dat is waarschijnlijk bij deze Opel Corsa gebeurd, want een andere verklaring voor de ronduit bizar lage kilometerstand hebben we niet echt. Deze Corsa is nieuw aangeschaft voor zeer sporadische (mogelijk heel korte) ritjes en jarenlang enkel daarvoor gebruikt.

De eerste (en enige particuliere) eigenaar heeft de auto tot 2017 in bezit gehad en dus is de Corsa maar liefst 31 bijzonder rustige jaren op dezelfde plek geweest. Een droge plek, vermoedelijk, want enkel door weinig te rijden kan zo'n Corsa A er na 36 jaar eigenlijk niet zo bij staan. Roesten wilden ze immers wel, dat lijkt bij dit exemplaar zo op het oog nog geen probleem. Hoe het gros van zijn leven er ook uit heeft gezien, de afgelopen jaren waren pas écht rustig. Hij is namelijk al sinds 2017 enkel in handen van autobedrijven geweest. In de afgelopen vijf jaar heeft de Corsa waarschijnlijk al meermaals voor een stevige prijs te koop gestaan, in de hoop dat er een liefhebber opduikt die dit bijzonder maagdelijke exemplaar wil opvangen.

De inzet lijkt alleen wat te hoog geweest te zijn en ook nu wordt er een bijzonder forse prijs op geplakt: €5.900. Ja, het is een bijzonder exemplaar met zo'n stand, maar het blijft gewoon een Corsa 1.2 S LS waaraan verder eigenlijk niets speciaal is. Daarbij moet je natuurlijk rekenen op een uitgebreide technische controle en het nodige sleutelwerk om met een auto met zo weinig ervaring en die zo lang stil heeft gestaan weer de weg op te kunnen. Er moet dus nog wel wat geld bij, tenzij je de Opel regelrecht een museum in wilt schuiven. Dat laatste lijkt eigenlijk nog het meest op zijn plaats, want vind nog maar eens zo'n Corsa die 'frisser' is.