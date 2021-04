Opel-CEO: 'Opvolger Opel Insignia wordt iets anders'

De Insignia is een bijzonder geval in het huidige Opel-gamma. Net als de huidige Astra is de Insignia namelijk nog een echt GM-product. Op termijn krijgt de Insignia een opvolger, maar met die auto slaat Opel zeer waarschijnlijk een andere weg in.

De Astra en Insignia zijn de enige Opels die nog gebruikmaken van techniek van General Motors terwijl de rest van het Opel-gamma op leest van Stellantis is geschoeid. De nieuwe Opel Astra die nog dit jaar wordt gepresenteerd, maakt de overstap naar het herziene EMP2-platform dat onlangs debuteerde onder de nieuwe Peugeot 308 en DS 4 (Cross). Ook de Insignia krijgt op termijn een opvolger, maar die nieuwe Insignia wordt geen D-segmenter van de traditionele stempel meer.

In een interview met Automotive News doet Opel-CEO Michael Lohscheller een paar interessante uitspraken over de Insignia. Lohscheller geeft aan dat de Insignia momenteel Opels vlaggenschip is en dat het voor het merk belangrijk is om een dergelijk topmodel in het gamma te hebben. De afnemende populariteit van traditionele 'lage' D-segmenters wordt ook door Opels topman bemerkt. "Carrosserievormen veranderen met de jaren, ik denk niet dat het juist is om door te gaan met wat we in het verleden hebben gedaan. Opel kan zich erg goed aanpassen. Ik verwacht van mijn ontwikkeling- en designteams dat ze voor de volgende generatie Insignia dan ook met iets nieuws komen", zegt Lohscheller.

Opel zou zeker niet de eerste fabrikant zijn die z'n D-segmenter een opvolger geeft die het net even over een andere boeg gooit. Concerngenoot Citroën keert met de meer cross-over achtige C5 X terug naar het segment waarin het voorheen een sedan en stationwagon op de menukaart had staan en ook Ford heeft voor de Mondeo waarschijnlijk een dergelijke 'lage cross-over' in het vat zitten. Het is nog niet bekend voor wanneer de nieuwe Insignia op de planning staat.