Back to Basics: Opel Corsa

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Vorig weekend verscheen ons vergelijk tussen de broertjes Opel Corsa en Peugeot 208 online. Daar we laatstgenoemde al eerder een Back to Basics-behandeling gaven, is nu de Opel aan de beurt. Voor € 16.999 staat er een ‘kale’ Corsa voor de deur. Maar wat is kaal?

Opel Corsa

€ 16.999

Laat je het minimale bedrag voor een Corsa achter bij de dealer, dan ligt er een 1,2-liter turboloze benzinemotor in het vooronder. Deze levert 75 pk en 118 Nm koppel, wat er volgens Opel voor zorgt dat je in 13,2 seconden van 0 naar 100 km/h moet kunnen sprinten. Is dat niet vlot genoeg, dan kun je kiezen voor 100 of 130 pk vanaf € 19.199. Schakelen gaat bij de 75 pk-versie met een handgeschakelde vijfbak. Dieselen met een Corsa is ook mogelijk, mits je een automatische upgrade naar de Edition-uitrusting voor lief neemt en € 22.499 of meer investeert. De elektrische Corsa-e kost minstens € 30.999.

Oranje

Standaard levert Opel de B-segmenter in het vrolijk metallic oranje. Verder moet een Corsa-zonder-meerprijs enige vorm van ledverlichting aan de buitenzijde ontberen: zowel aan de voor- als aan de achterkant maken halogeenlampen de dienst uit. Verder valt het op dat de instapper uiterlijk nauwelijks verschilt van de duurdere uitvoeringsniveaus. De spiegelkappen zijn altijd lakzwart en de deurgrepen worden zonder meerprijs meegespoten met de carrosserie. Ook de grille met ‘chromen’ puntjes is vanaf de basis-Corsa aanwezig. Toch onderscheidt de basis-Corsa zich wel degelijk van de rest. Contrasterende raamlijsten, mistlichten vóór en lichtmetalen wielen vinden we niet terug in de standaarduitrusting.

Neem je plaats achter het stuur van een net geen 17 mille kostende Corsa, dan zit je op zwarte, stoffen bekleding. De bestuurdersstoel is, net als het stuurwiel, altijd in hoogte verstelbaar. Dat niet alleen: het stuur laat zich behalve in de hoogte ook in de diepte verstellen. De ruiten vóór laten zich elektrisch bedienen en dat is wel zo gemakkelijk als het buiten warm is, want airco is niet standaard. Voor elektrisch bedienbare ruiten in de achterportieren dien je bij te betalen. Opel biedt drie systemen voor infotainment. De goedkoopste bestaat uit een 5-inch infodisplay met radio en Bluetooth, waarvan de output via vier speakers het interieur betreedt. Zélf het interieur betreden kan na het openen van de Corsa met een afstandsbediening. Keyless entry is optioneel en kost € 499.

Assistentie alstublieft

Aan de hoeveelheid standaard veiligheids- en assistentiesystemen is te merken dat de Corsa pas kortgeleden de markt betrad. Een serie airbags, actieve rijbaanassistent, voetgangersdetectie, verkeersbord- en vermoeidheidsherkenning en een automatisch noodremsysteem zijn standaard. Sterker nog: er is bijna niks meer te krijgen aangaande de veiligheid dan wat de instapversie biedt. Tenzij je bredere banden en een automatisch dimmende binnenspiegel meerekent. Voor cruisecontrol dien je ook € 499 bij te betalen, maar dan is het systeem wel meteen adaptief.

Vergelijken we de standaarduitrusting van de Corsa even kort met die van broer 208, dan vinden we weinig verschillen. De Opel is oranje, de Peus is geel. Wel krijgt laatstgenoemde altijd cruise control mee, terwijl je daarvoor bij Opel moet bijbetalen. Een voordeel van de basis-Corsa: hij is een stuk lastiger te onderscheiden van duurdere varianten dan een basis-208 met onverlichte slagtanden. Ook kost de Franse € 581 meer, waardoor de Opel ook na het kiezen voor cruisecontrol de goedkopere optie blijft.

Al met al kent de goedkoopste Corsa een vrij marktconforme standaarduitrusting. Als je veel waarde hecht aan moderne veiligheidssystemen blijft er zelfs weinig te wensen over. Wil je meer systemen, dan ben je al snel aangewezen op een hoger segment.