Opel Ascona C (1982) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Bij een auto van veertig jaar oud gaan de gedachten al snel naar een gekoesterde binnenslaper, maar er zijn ook auto’s die die leeftijd min of meer toevallig bereiken. Dit lijkt het geval bij deze vroege Opel Ascona C.

Veertig jaar, de slingers mogen uit! Sinds het afgelopen voorjaar is deze Opel vier decennia oud en hoeft er dus nooit meer een cent motorrijtuigenbelasting voor te worden betaald. Wellicht heeft de huidige eigenaar daar wel op gewacht, want de auto is nog niet zo lang geleden – eind 2020 – voor het laatst overgeschreven.

Het betreft een origineel Nederlandse Ascona in een heerlijk typische groentint. Dat het een vrij vroeg exemplaar van de Ascona C betreft, is onder meer te zien aan de grille. Die is zwart en duidelijk anders van vorm dan het exemplaar op de latere Ascona die in 2015 in deze rubriek verscheen.

Voor die grille vinden we in dit geval twee opvallende gele lampen, die we gerust onder de noemer ‘tijdscorrecte accessoires’ kunnen scharen. In die categorie noemen we ook de rubberen achterspoiler. Toch krijgt deze Ascona in liefhebberskringen vermoedelijk niet veel handen op elkaar, want het lijkt vooral een werkpaard. Er zijn butsen, er zijn niet-originele stalen wielen, de rechter ruitenwisser is van het veel te moderne ‘flatblade’-type, we spotten allerlei stickers en stickerresten en de GAIK-kentekenplaten zijn afgaande op de duplicaatcode al tweemaal kwijtgeraakt.

Bovenal, echter, is er roest. Roest onder de voorbumper en langs de motorkap, maar vooral rond de achterste wielkasten. In het verleden zijn er met een niet-passende kleur groen, plamuur en zwarte verf allerlei levensrekkende operaties uitgevoerd, maar die hebben ogenschijnlijk slechts beperkt effect gehad. We zijn dan ook benieuwd of deze Ascona nog lang van zijn klassiekerstatus mag genieten, want daarvoor is wat liefde en aandacht wel noodzakelijk.