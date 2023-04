Op deze plekken sta je het meest in de file

Het is weer druk als vanouds op de Nederlandse wegen. Volgens de ANWB is het zelfs alweer wat drukker dan vóór de coronapandemie. Denk je dat filerijden vooral een randstedelijk probleem is, dan heb je het mis. In de ochtend is het bijvoorbeeld vooral in de buurt van de Duitse grens vaak raak.

Wie had gehoopt dat 'we' de rust op de weg van de coronaperiode enigszins zouden vasthouden, komt bedrogen uit. Volgens de ANWB was het het eerste kwartaal van dit jaar drukker dan in dat kwartaal in 2019 en voor de rest van het jaar zijn de verwachtingen ook niet bepaald rooskleurig. De eerste spitsen met ruim 1.000 km filelengte zijn al een feit. Automobilisten die liever niet aansluiten in de file, kunnen proberen om tweer wat vaker thuis te werken of op andere tijdstippen te gaan rijden. Hoeveel zin dat heeft, hangt mede af van het traject dat je rijdt. Het is immers op diverse punten extra vaak raak.

In de ochtend is de A12 van de Duitse grens richting Arnhem een 'feest', ter hoogte van Duiven. Hier is de filezwaarte (lengte keer duur) met maar liefst 50 procent toegenoemen ten opzichte van 2019 en daarom is dat nu de koploper als het gaat om filelocaties in de ochtendspits. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is het bij Leende 's ochtends eveneens vaak raak. Bij Hank sta je 's ochtends op de A27 van Breda naar Utrecht vaak stil. In de avondspits is het de andere kant op druk. De A27 van Utrecht naar Breda bij Noordeloos staat op de eerste plaats wat betreft filezwaarte. De A4 tussen Amsterdam en Den Haag ter hoogte van Roelofarendsveen is 'goed' voor de tweede plek als het gaat om avonddrukte. De nummer drie is iets verderop, bij de Ketheltunnel.