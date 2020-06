Oostenrijk komt met hogere aanschafsubsidie EV's

Oostenrijk voegt zich in het alsmaar groeiende rijtje landen dat extra de portemonnee trekt om autokopers in een nieuwe EV te krijgen.

In Nederland krijg je voortaan € 4.000 aanschafsubsidie als je een nieuwe elektrische auto koopt met een prijskaartje van maximaal €45.000. Ook voor occasions is er een stimulans weggelegd en wel van € 2.000. In Duitsland gaat men met een financiële prikkel van € 6.000 nog wat verder en in Frankrijk bedraagt de aanschafsubsidie zelfs € 7.000. Nu is bekend dat Oostenrijk ook meer in gaat zetten op de verkoop van EV's en dat het daarom de aanschafsubsidie voortaan op € 5.000 vaststelt.

Oostenrijk stelde vorig jaar al een subsidie in van € 3.000 voor wie een EV met een nieuwprijs van ten hoogste € 50.000 aan wil schaffen. Voor puur zakelijk gebruik is de subsidie ook beschikbaar voor auto's tot € 60.000. Of die voorwaarden ook bij het nieuwe bedrag van € 5.000 blijven gelden, is nog niet duidelijk. Wel is helder dat de hogere subsidie vanaf juli van kracht gaat, zo meldt Reuters. Daarnaast zegt de regering sterker in te gaan zetten op het uitbreiden van de laadinfrastructuur. De huidige inspanningen op dat gebied 'worden verdrievoudigd', zo laat de Oostenrijkse minister van Economische Zaken weten.