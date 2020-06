Nederlandse EV-subsidie officieel, Bovag wil uitbreiding

Na eerdere aankondigingen is het besluit nu definitief genomen: particulieren kunnen per 1 juli subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische auto. Han ten Broeke, algemeen voorzitter van Bovag, vindt het een mooi initiatief, maar ziet nog meer mogelijkheden: “Zou het niet mooi zijn als we deze EV-aanschafsubsidie kunnen aanvullen met een slooppremie? Je ruilt je oude diesel in en koopt er een mooie gebruikte EV voor terug. Of je kiest een gloednieuwe via private lease.” Volgens Ten Broeke doe je het milieu hier een groot plezier mee. Daarbij wordt elektrisch rijden dan voor nog meer mensen bereikbaar.

Bij de nieuwe regeling krijgen consumenten € 4.000 aan premie. Dit bedrag is voor particulieren die een nieuwe elektrische auto met een aanschafwaarde tot € 45.000 en een minimale actieradius van 120 kilometer kopen. Bij private lease wordt de € 4.000 gedurende de looptijd verrekend in het maandbedrag. Voor gebruikte elektrische auto’s is er een premie van € 2.000. De occasion moet dan wel bij een erkend bedrijf zijn gekocht: de premie geldt niet voor een verkoop tussen particulieren onderling.

Volgens de Bovag-voorzitter liggen de ideeën van een sloopregeling al een tijdje in Den Haag. “We hopen dat het kabinet er snel werk van maakt. In het kader van de kickstart van de economie is iedereen op zoek naar stikstofruimte. Als het gaat om wegverkeer is dit de maatregel die het meeste oplevert aan reductie van de stikstofuitstoot. Ik zeg: pak die kans.” De subsidieregeling gaat begin volgend maand in en loopt in eerste instantie tot 1 juli 2025. Let echter op: particulieren die vanaf vandaag een nieuwe EV kopen, komen uiteindelijk al in aanmerking voor de subsidie. De lijst met gesubsidieerde auto's vind je hier.

In Duitsland en Frankrijk zijn recent hogere tegemoetkomingen aangekondigd. Daar komt de overheid achtereenvolgens met € 6.000 en € 7.000 over de brug.