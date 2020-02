Ook voor op het circuit: Cupra Leon

De Cupra Competición kan worden gezien als de opvolger van de eerdere TCR-racer van Cupra. Uiteraard draagt de nieuwkomer de gehele nieuwe Leon-koets, waar de eerste generatie van deze raceauto de enige Leon van de vorige generatie was met de Cupra-‘tribal’ in de grille. De nieuwe TCR-racer kan worden ingezet door privéteams in de World Touring Car Cup en andere raceklassen. De tweeliter viercilinder in het vooronder is nog wat krachtiger dan in de zojuist gepresenteerde straat-Leons en levert 340 pk en 410 Nm. De sprint van 0 naar 100 is daarmee in 4,5 tel achter de rug, de top ligt op 260 km/h. Uiteraard is de complete auto heftig gemodificeerd voor circuitgebruik. Het onderstel is volledig instelbaar, al het overbodige is overboord gegaan en heftig spoilerwerk zorgt voor optimale aerodynamica.

e-Racer

De Cupra Leon e-Racer (foto 3) is volledig elektrisch en flink heftiger dan de Competición. De auto is Cupra’s wapen in de nieuwe ETCR-klasse, waarin onder meer ook Hyundai later dit jaar aan de start zal verschijnen. Net als alle andere deelnemende auto’s krijgt de elektrische Leon vier elektromotoren mee, goed voor een totaal van 680 pk en 960 Nm. Een accupakket van 65 kWh zorgt voor de benodigde energie. Cupra is bovendien zelf verantwoordelijk voor koets en onderstel, waarmee coureurs Mattias Ekström en Jordi Gené volgens de Spanjaarden kunnen rekenen op een optimaal afgesteld wapen.