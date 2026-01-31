Na 28 jaar worden er nog steeds grappen gemaakt over de Fiat Multipla. 'Was de ontwerper op vakantie', en dat soort opmerkingen, tegelijkertijd is de auto cult. Een post op Instagram met een spot van de opmerkelijke MPV levert geheid veel enthousiaste reacties op. AutoBild sprak in het Fiat museum met de ontwerper van de Multipla. En die wist wel degelijk waarmee hij bezig was!

Fiat-ontwerper Roberto Giolito (63) legt in Turijn zijn idee van een ruimteauto uit, en vooral de weg ernaartoe. Om de Multipla te begrijpen, moet je zijn DNA-lijn en de tijdsgeest kennen. Autoland was in de jaren 90 in de ban van zoveel mogelijk ruimte op basis van zo klein mogelijke afmetingen van de auto. Dat Fiat daarnaartoe werkte werd al duidelijk met de Downtown uit 1993, het eerste van drie ruimteconcepten van ontwerper Roberto Giolito (62). Uit deze drie ‘vingeroefeningen’ zou in 1998 de Multipla ontstaan.

De studie Downtown is slechts 2,50 meter kort, net als de eerste Smart, maar biedt plaats aan drie passagiers, waarbij de bestuurder in het midden zit en de twee passagiers er schuin links en rechts achter. Met een hoogte van 1,49 meter en veel glas ziet de Downtown er ongeveer uit als de auto van het Zandmannetje; niet mooi, maar praktisch.

Armen op de portierbekleding

Dat geldt ook voor de Multipla die zes zitplaatsen biedt en waarin drie voorstoelen staan. "We wilden maximale ruimte in een minimale ruimte aanbieden", zegt Giolito, die we ontmoeten in het Fiat-museum in Turijn. En dat is precies waar de Multipla voor staat. Net iets korter dan vier meter, dus Polo-formaat, maar plaats voor telkens drie personen in twee rijen. "De auto heeft meer ramen dan plaatwerk", zegt de ontwerper, en dat het luchtig moet zijn omdat de mensen naast elkaar zitten. Bovendien moesten de buitenste passagiers hun ellebogen op de portierranden naast de zijruiten kunnen leggen, "net als bij de Land Rover Defender". Giolito is nog steeds trots op de Multipla, waarvan het ontwerp nu door jonge mensen op Instagram wordt gevierd. De facelift van 2004 met nieuwe koplampen is door anderen gedaan, Giolito zegt daarover alleen: "Geen commentaar!"

Ook de retro-500 van 2007 is van Giolito

Eén ding kan men Roberto Giolito niet ontzeggen: dat hij alledaagse auto's heeft gecreëerd die niet in het geheugen blijven. Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Giolito, jaargang 1962, kwam in 1989 bij Fiat, toen het concern via een advertentie zocht naar computerkundige, jonge ontwerpers. In de Advanced Design Studio ontwikkelde Giolito concepten die zich vooral richtten op het thema ruimtegebruik. Zo ontstonden vanaf 1993 de types Downtown, Zic en Ecobasic, allemaal kleine ruimtewondertjes. Zijn eerste grote serieproductie was de Multipla, zijn grootste hit was vanaf 2007 de herinterpretatie van de Fiat 500, waarvan de vorm tot op de dag van vandaag standhoudt.

Dit zijn de andere twee conceptautootjes die voorafgingen aan de Multipla:

DeFiat Zic, een studie van een 3,35 meter korte vierpersoons elektrische stadauto uit 1994.

Hieronder zie je de Ecobasic: met 3,48 meter lengte bijna een meter langer dan de Downtown waarmee de zoektocht naar maximale ruimte op minimale afmetingen begon.