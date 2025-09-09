Lexus IS mag er met een facelift nog wat langer tegenaan

De Lexus IS is allang niet meer de wereldauto die het ooit was, maar blijft voorlopig nog wel even relevant voor klanten ver van hier. Dankzij een facelift kan de huidige generatie daar nog even door.

We leerden de Lexus IS ooit kennen als hét antwoord van de Japanners op de BMW 3-serie, alleen bleef het hier in Europa toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Lexus trok het model alweer zo'n vijf jaar geleden terug uit ons deel van de wereld, maar de IS is nog altijd springlevend. Sterker zelfs; er is een nieuwe! Althans, het gaat om de derde (!) facelift van de derde generatie.

De IS is hard op weg om één van de oudste nog nieuw te kopen personenauto's ter wereld te worden, want de in 2013 geïntroduceerde huidige generatie gaat nu dus opnieuw onder het mes voor een jeugdiger uiterlijk. Daarbij moeten we wel eerlijk zeggen dat in 2020 de facelift zo heftig was, dat het bijna al een soort generatiewissel was. Op basis van die uiterlijke opfrisser is de IS nu nog weer wat moderner vormgegeven. Dat zien we vooral aan de voorkant, waar we een totaal anders gevormde grille zien. Het geeft de IS een iets conventioneler voorkomen en dat is nou net wat Lexus met zijn huidige designtaal wil bereiken.

In het interieur zijn de vernieuwingen zo mogelijk nog wat steviger van aard. We zien een bijna compleet nieuw dashboard en eigenlijk is alleen aan de middentunnel en de deurpanelen te zien dat het in feite nog steeds dezelfde generatie IS is. Misschien wel de belangrijkste vernieuwing is de komst van een voor de Lexus IS compleet nieuw 12,3-inch infotainmentscherm. Ook is er een even groot digitaal instrumentarium van de partij. We zien de vernieuwde Lexus IS hier overigens als F Sport en daarbij hoort uiteraard een lekker opvallend gekleurd interieur, net als sportievere zetels.

Een volbloed Lexus IS F is er vooralsnog overigens niet bij. Lexus maakt melding van een IS 300h en een IS 350. Uitgebreide technische details zijn er nog niet, maar logischerwijs heeft de eerste weer een 2.5 viercilinder en een systeemvermogen van dik 220 pk en is de IS 350 voorzien van een ruim 300 pk sterke 3.5 V6. De vernieuwde Lexus IS is vanaf begin volgend jaar 'in diverse markten' verkrijgbaar. In Europa hoeven we ook deze IS vooralsnog niet te verwachten.