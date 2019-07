Onderzoek Brussel naar Spaanse steun Peugeot

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de 20,7 miljoen euro regionale steun die Spanje in een bestaande autofabriek van Peugeot in de plaats Vigo wil steken.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) wil weten of het geld "echt nodig is voor Peugeot om te investeren in innovatieve productieprocessen", zegt ze in een verklaring. Het onderzoek moet ook uitwijzen "of de steun de regio verder zal helpen ontwikkelen zonder de marktconcurrentie te verstoren".

Peugeot is onderdeel van de PSA Groupe, waartoe ook Citroën en Opel behoren. PSA investeert volgens de Europese Commissie 500 miljoen euro in zowel nieuwe productielijnen als procesverbeteringen in de bestaande fabriek van Peugeot Citroën Automobiles España in Vigo in Noordwest-Spanje. Het werk daaraan begon in april 2015. In november 2017 bracht Spanje de Europese Commissie op de hoogte van het plan om 20,7 miljoen euro te subsidiëren.

"Openbare investeringen zijn belangrijk om economische groei te stimuleren in achtergestelde regio's in de EU, maar we moeten schadelijke subsidieraces tussen de lidstaten voorkomen", stelt Vestager.