Eigenlijk is het vreselijk tegenstrijdig: wie één keer op de telefoon kijkt tijdens het rijden wordt door de social-media-politie nog net niet uitgemaakt voor moordenaar, maar ondertussen kijkt iedereen noodgedwongen naar een soortgelijk, zij het in de auto geïntegreerd scherm.

In hoeverre die schermen afleiden, verschilt echter sterk. Autofabrikanten zijn zich natuurlijk bewust van dit probleem en komen dan ook met allerlei oplossingen, maar daar is niet ieder merk even succesvol mee.

Het Britse ‘What Car?’, dat eerder goed was voor een interessant onderzoek, onderwierp een lange lijst populaire auto’s dan ook aan een ‘afleidingstest’. Daarbij werd elke testauto onderworpen aan dezelfde reeks opdrachten en werd vervolgens gekeken hoe snel en gemakkelijk die kon worden uitgevoerd. Keurig op een rij:

Verhoog de binnentemperatuur met 2 graden

Zet de ventilatie harder

Zoom uit op het navigatiescherm

Stop de routebegeleiding

Zet de radio op BBC 4

Gebruik de spraakbediening om het dichtstbijzijnde tankstation te vinden

Minder modern, meer afleiding

Uit het resultaat zou je kunnen afleiden dat eenvoudiger auto’s met een vaak wat minder state-of-the-art infotainmentsysteem het meest afleidend zijn. De MG ZS EV krijgt de twijfelachtige eerste plaats toebedeeld, gevolgd door de Fiat 500X en de Skoda Citigo. Opvallend is verder dat de lijst een ware ratjetoe aan merken en modellen is en er dus niet één autobouwer in negatieve zin uitspringt.

De complete uitslag, keurig in het Engels op een rijtje gezet door The Compensation Experts:

Rank Brand Car system 1 MG MG ZS EV with 8.0in touchscreen 2 Fiat 500X with 7-inch touchscreen and Uconnect Live 3 Skoda Citigo-e iV with colour screen and phone holder 4 Peugeot 508 SW with 10-inch Connected 3D Navigation and voice recognition 5 Lexus RX with 12.3-inch multimedia display 6 Honda CR-V with 7-inch touchscreen, Honda Connect and Garmin navigation 7 Nissan Juke with Nissan Connect 8 Toyota Corolla with Touch 2 media system and Apple CarPlay and Android Auto 9 Volvo S60 with Sensus 10 Jaguar XE with 10-inch Touch Pro Duo system 11 Skoda (premium) Kamiq with 9.2-inch touchscreen, voice control and Amundsen sat-nav 12 Vauxhall Corsa with 10-inch Multimedia Navi Pro 13 Hyundai Ioniq with 10.25-inch touchscreen and Bluelink connectivity 14 Ford Fiesta with Sync 3 navigation and FordPass Connect 15 Volkswagen Passat GTE with 8-inch Composition Media system 16 Mazda Mazda3 with 8.8-inch colour display and Mazda Connect 17 Audi Q3 Sportback with Virtual Cockpit Plus 18 Porsche Panamera E-Hybrid with Connect Plus and Porsche Communication Management 19 Mercedes-Benz CLA with 10.25-inch touchscreen 20 BMW 3 Series with Live Cockpit Professional

Twijfels

De test is leuk bedacht en voor de opzet met duidelijke opdrachten valt zeker wat te zeggen, maar toch hebben we er ook onze twijfels bij. Zo kan een auto genadeloos door de mand vallen als één van de onderdelen niet snel lukt en worden niet alle aspecten van een infotainmentsysteem getest. Dat is begrijpelijk, maar verklaart wellicht ook waarom de lijst niet helemaal strookt met onze eigen ervaringen. Fiats Uconnect-systeem werkt in onze ervaring bijvoorbeeld best fijn en dat geldt zeker ook voor Volvo’s infotainmentsysteem, dat in het WhatCar-onderzoek op een negende plek eindigt. Tot slot is er vermoedelijk weinig oog voor de mate waarin de bediening van een auto aan het infotainmentsysteem is ‘opgehangen’. Zo moet in een Peugeot bijna alles via het scherm, terwijl het systeem bij Honda een meer ondersteunende rol heeft. Toch is het goed dat hieraan aandacht wordt besteed en valt er nog veel te winnen op dit gebied.