Officiële datum Nederlandse Grand Prix 2021 bekend

De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland liet een jaar langer dan gepland op zich wachten, maar nu is bekend wanneer er in 2021 dan toch echt een Nederlandse Grand Prix wordt verreden. Als de pandemie tegen die tijd genoeg op zijn retour is, natuurlijk.

Formule 1-fans uit de Lage Landen mogen het eerste weekend van september 2021 rood omcirkelen. Dan komt de Formule 1 namelijk naar Nederland! Van 3 tot en met 5 september gaan de auto's Circuit Zandvoort op, met de Dutch Grand Prix op zondag 5 september uiteraard als hoogtepunt. Sportief directeur Jan Lammers is in zijn nopjes dat er weer uitgekeken kan worden naar een nieuw moment: “De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland is natuurlijk mogelijk gemaakt door gezond ondernemersinitiatief maar vooral door de massale belangstelling van de vele racefans in ons land. Deze nieuwe datum vlak na de zomer heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de corona-maatregelen dan beperkter zijn. Dit is dan ook een geweldige datum voor Zandvoort en de gehele regio.”

Dit jaar zou de Formule 1 voor het eerst sinds 198 terugkeren in Nederland op het circuit van Zandvoort. De Dutch Grand Prix ging echter niet door vanwege de coronacrisis. In het eerste weekend van mei had het zover moeten zijn. Toen hielden de destijds nog strengere coronamaatregelen van de 'eerste golf' het evenement tegen, maar ook vanuit de Formule 1 zelf werd er toen nog geen groen licht gegeven voor Grands Prix. Een idee om later in het jaar toch nog zonder publiek een Nederlandse Grand Prix te houden, werd vervolgens door de organisatie in Zandvoort afgeschoten. Het moest een feestje mét publiek worden, of helemaal niet doorgaan. Nu kan men dus uitkijken naar september volgend jaar. Wie al tickets had voor de GP van 2020 en deze wilde behouden na de afgelasting, kan deze volgend jaar gebruiken.

Foto: Chris Schotanus