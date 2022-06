Occasionverkoop maakt duikvlucht

Het aantal verkochte occasions bij autobedrijven komt in de eerste vijf maanden van dit jaar nog nét boven het half miljoen uit, maar met 503.112 exemplaren zijn er wel 10,6 procent minder gebruikte auto's afgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2021 werden van januari tot en met mei namelijk nog 561.421 gebruikte auto's verkocht. Ook in de jaren daarvoor waren de eerste vijf maanden beter. Alleen in 2017 verkochten autobedrijven minder occasions in die periode. De teller bleef in dat jaar steken op bijna 479.000 auto's.

Met name afgelopen maand pakte slecht uit voor de occasionhandelaren. In mei verkochten zij 97.109 occasions, 22 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar en het laagste maandtotaal van dit jaar. Waardoor de daling van het aantal occasions komt is niet helemaal duidelijk. Volgens de Bovag kan het komen doordat de markt na de coronacrisis, waarin een behoorlijke run op occasions ontstond, enigszins is afgekoeld. Een andere verklaring is dat het voor professionele handelaren steeds lastiger wordt om de juiste auto's te importeren of te vinden. In heel Europa is er nu veel vraag naar jonge gebruikte auto's, met name omdat fabrikanten door chip- en materiaaltekorten in veel gevallen niet tijdig kunnen leveren.

Ook minder transacties tussen particulieren

De particuliere handel nam in de eerste vijf maanden van 2022 af met bijna 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit jaar wisselden 262.278 gebruikte personenauto's van eigenaar tussen particulieren. In mei werden iets meer dan 50.000 occasions verhandeld tussen particulieren, ruim 15 procent minder dan in mei 2021.