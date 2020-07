Occasionverkoop juni: de verrassingen

Afgelopen maand gaat de boeken in als de maand waarin de verkoop van gebruikte auto’s naar een recordhoogte steeg, maar welke auto’s kocht iedereen in deze opmerkelijke maand?

Nooit eerder kochten Nederlanders zoveel occasions als in de afgelopen maand. In totaal werden 120.550 gebruikte auto’s op naam van een nieuwe eigenaar gezet. Branche-analyticus VWE Automotive laat in een rapport weten voor welke tweedehands auto’s men kocht. Met een flinke afstand blijkt dat men het warmst liep voor een gebruikte Volkswagen. Met 15.511 verkochte occasions is dat merk het populairst. Peugeot blijkt echter ook een gewild merk, want met 10.401 verkochte gebruikte auto’s staat het Franse merk op de tweede plaats. Opel, het merk dat het populairste nieuw verkochte model in juni had, sluit hier de top-3 af (9.639 auto’s).

Waar Kia de markt van nieuwe auto’s in zijn houtgreep houdt, is het Zuid-Koreaanse merk op de occasionmarkt een minder grote speler. In juni gingen 3.589 gebruikte Kia’s over de toonbanken. Renault (9.482), Ford (8.513) en Toyota (6.986) blijken een veel groter aandeel te hebben.

Het is natuurlijk ook leuk om te kijken naar minder voor de hand liggende merken. Zo kochten in juni 180 Nederlanders een gebruikte Tesla, werden 714 gebruikte Porsche’s overgeschreven en verhandelde men alsnog 119 Lancia’s. Van drie merken werden in juni (logischerwijs) nog minder gebruikte auto’s verkocht. In totaal kochten 47, 48 en 49 mensen achtereenvolgens een gebruikte Maserati, Ferrari en Dodge. Auto’s van merken die reeds het veld moesten ruimen, werden in gebruikte vorm nu druk verkocht. Neem Daewoo, Daihatsu en Saab waar de afgelopen maand nog 323, 640 en 422 exemplaren van werden verkocht.