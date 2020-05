Nürburging weer open voor toeristen, grote drukte

Vanwege de coronamaatregelen zag ook de Nürburgring zich genoodzaakt om de hekken te sluiten voor het reguliere publiek. Ook de befaamde Touristenfahrten waren niet meer mogelijk. Hoewel er hier en daar nog wel wat testwerk plaatsvond op het circuit, was het dus een tijdje opvallend stil in 'De Groene Hel'. Afgelopen weekend was dat wel anders. Vanaf 30 april opende het circuit namelijk haar deuren weer voor toeristen en die maakten volgens diverse media gretig van de kans gebruik. Er zou sprake geweest zijn van een opvallende drukte, maar over het algemeen hield men zich wel aan de geldende regels.

De circuitbeheerder heeft een aantal regels in werking gesteld om de Touristenfahrten veilig te kunnen laten verlopen. Qua corona dan, want op de baan gaat het natuurlijk nog steeds wel eens mis. Er mogen maximaal twee mensen in de auto zitten, kaartjes dienen online of via een app aangeschaft te worden en de parkeerplaatsen rond het circuit zijn gesloten. Het is erin, de baan op en weer weg. Hoewel de heropening uiteraard op veel enthousiasme onder sportieve bestuurders kan rekenen, is er volgens RTL Nieuws ook kritiek. Zo zouden sommigen het onverantwoord vinden om nu te gaan racen, terwijl de zorg al onder druk staat.