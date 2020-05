Nu al grondig vernieuwde Hyundai Santa Fe op komst

Hyundai stelde de huidige, vierde generatie van de Santa Fe in februari 2018 aan de wereld voor, al moesten we in Nederland tot mei vorig jaar op zijn komst wachten. De grote broer van de Tucson is hier dus pas een jaar oud, terwijl de werkelijke leeftijd van het model de twee jaar net heeft gepasseerd. Wat doet Hyundai? Het merk kondigt met een teaser de komst aan van een vernieuwde Santa Fe. Het Nederlandse persbericht spreekt zelfs van de vijfde generatie ...

Dat roept de Nederlandse importeur natuurlijk niet zomaar. Hoewel het in ieder geval uiterlijk om een grondig vernieuwde Santa Fe lijkt te gaan, is er onderhuids meer aan de hand. De SUV staat namelijk straks op een volledig nieuw platform, normaliter betekent een platformwissel dat we met een nieuwe generatie te maken hebben. De herziene basis brengt in het geval van de Santa Fe ook een stel hybride varianten met zich mee. Hyundai spreekt van een reguliere hybride en van een stekkerversie. Maar uiterlijk is er ook het nodig gebeurd. De verjongde Santa Fe krijgt een gewijzigde grille en de dunne strepen dagrijverlichting erboven zijn anders van vorm.

De Santa Fe nieuwe stijl staat nog aan het eind van dit jaar bij de Nederlandse dealers.