Utrecht wil betere info van Rijkswaterstaat over spoedreparaties

De Metropoolregio Utrecht wil dat Rijkswaterstaat beter communiceert over spoedreparaties en andere werkzaamheden aan het wegennet. Het samenwerkingsverband van gemeenten en de provincie Utrecht vraagt in een brief op korte termijn duidelijkheid over de volgorde van werkzaamheden en de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Wegbeheerders, ov-bedrijven, overheden en hulpdiensten kunnen dan op tijd maatregelen nemen.

Het kabinet maakte onlangs bekend dat door miljardentekorten nieuwe keuzes moeten worden gemaakt over aanleg en onderhoud van infrastructuur. De Utrechtse gemeenten en provincie schrijven dat ze grote zorgen hebben over de impact van de maatregelen.

De regio wijst op de al bestaande ergernis over door asfaltschade afgesloten wegen, omdat Rijkswaterstaat niet direct spoedreparaties uitvoert. Gemeenten en provincie constateren dat de afsluitingen negatieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.

Gemeenten en provincie schrijven dat de afsluitingen boven op lopende grootschalige werkzaamheden komen, zoals de A30 tussen Barneveld en Lunteren. Ze noemen dit "niet acceptabel". Verder meldt de regio dat de gezamenlijke wegbeheerders, hulpdiensten en ov-bedrijven Transdev en Keolis "niet adequaat zijn geïnformeerd over de afsluitingen".

De Metropoolregio benadrukt dat het uitvoeren van spoedreparaties nooit ter discussie mag staan om financiële redenen en dat Rijkswaterstaat snel moet laten weten wanneer de asfaltschades worden gerepareerd.

