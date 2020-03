Noord-Italiaanse autobouw voorlopig niet op slot

Het COVID-19 virus slaat in een rap tempo om zich heen in het noorden van Italië. In het afgelopen weekend meldden binnen 24 uur bijna 1.200 nieuwe besmettingen zich. Ook het dodental nam snel toe tot 366 mensen. De Italiaanse premier Giueseppe Conte voelt zich genoodzaakt om een groot deel van Noord-Italië tot minstens 3 april plat te leggen en doet provincies als Lombardije zelfs ‘op slot'. Je zou verwachten dat de lokale auto-productie ook een flinke dreun krijgt, want autofabrikanten als Maserati en Ferrari hebben fabrieken in het getroffen gebied. Maar de Italiaanse auto-industrie blijft volgens Automotive News Europe voorlopig gespaard.

Fabrieken van Maserati, Ferrari en leveranciers van onderdelen openden vandaag, ondanks hun huisvesting in het ‘oranje gevarengebied’, gewoon hun deuren. De bedrijven zouden van de Italiaanse regering een brief hebben gekregen waarin staat dat ze hun productiebanden bij “bewezen noodzaak” gewoon mogen laten draaien. Even later staat vermeld dat de beperkingen niet mogen leiden tot het blokkeren van productieactiviteiten.

Maserati en Ferrari

Maserati verklaart alleen de essentiële werkzaamheden te doen. Vanuit moederbedrijf Fiat Chrysler Automobiles is er nog geen officiële verklaring gegeven. De Maserati-fabriek in het Noord-Italiaanse Modena is hun enige fabriek in het risicogebied. Ferrari zegt zijn auto’s te blijven bouwen totdat de benodigde onderdelen niet meer voor handen zijn. Of de fabrieken bij een nog verdere uitbraak open mogen blijven, moet de tijd leren.

Ook in Duitsland melden steeds meer geïnfecteerden zich. De CEO van Daimler, Ola Kallenius, voelt de kwetsbaarheid. "We kunnen alleen nog niet zeggen wat de impact zal zijn, maar het is duidelijk dat zowel de productie als de verkoop zullen worden beïnvloed", zei hij in een reactie.