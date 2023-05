Nóg een nieuwe batterijfabriek van Hyundai en Kia in VS

Hyundai Motor Group gaat samen met LG Energy Solutions (LGES) een batterijfabriek uit de grond stampen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste accufabriek die Hyundai, Kia en Genesis in de Verenigde Staten gaan uitbaten en zal ook zeker niet de laatste zijn.

Kort geleden liet Hyundai Motor Group weten dat het samen met het Koreaanse SK On in de Verenigde Staten een fabriek gaat bouwen waar het accucellen gaat produceren. Nu meldt het moederbedrijf van Hyundai, Kia en Genesis dat het ook samen met LG Energy Solutions (LGES) een batterijfabriek in de Verenigde Staten gaat optuigen.

Hyundai Motor Group en LG hebben elk een aandeel van 50 procent in het project en investeren in totaal dik €4 miljard in de fabriek. De fabriek komt nabij de Hyundai Motor Metaplant America te staan, die momenteel in aanbouw is in de staat Georgia. Omstreeks het einde van 2025 moet de fabriek - met een jaarlijkse productiecapaciteit van 30 gWh - operationeel zijn. Daarmee heeft LG straks zeven batterijfabrieken voor specifiek de Noord-Amerikaanse markt.

Leuk weetje: LG en Hyundai kennen elkaar al jaren heel goed. In 2009 introduceerde Hyundai op basis van de in Nederland niet leverbare Elantra/Avante een hybride versie met een klein accupakket van LG aan boord. Dat was niet zomaar een hybride, maar eentje met een benzinemotor aan boord die ook met lpg overweg kon.