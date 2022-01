Niutron NV: nieuwe elektrische SUV

Er is weer een nieuwe Chinese speler in het land van de elektrische auto's. We maken kennis met de Niutron NV, een elektrische SUV van een fabrikant waarvan de naam doet denken aan een fabrikant van zuigelingenvoeding.

Maak kennis met de eerste automobiele creatie van het nieuwe Chinese merk Ziyoujua waarvan de Engelse naam Niutron luidt. De eerstgeborene van Niutron is de NV. Hoe kan het ook anders: de NV is een elektrische SUV.

Niutron, opgericht door de niet geheel zonder controverse handelende Li Yingan, voorheen hoog in de boom bij Huawei en grondlegger van elektrische scooterfabrikant Niu Technologies, mikt met zijn NV vooralsnog alleen op de Chinese markt. De vormgeving van de NV is een ware mengelmoes van diverse elementen, compleet met een vleugje Bronco Sport en Peugeot 5008. Het geheel oogt toch behoorlijk in balans en vrij eigen. De NV is een elektrische SUV, maar komt dankzij zijn modulaire en door Niutron zelf ontwikkelde Gemini-platform ook beschikbaar met een hybride aandrijflijn. Bij die hybride aandrijflijn wekt de verbrandingsmotor energie op voor het accupakket. De aandrijving is daarnaast dus altijd elektrisch. De elektrische versie schiet in amper 6 tellen naar een snelheid van 100 km/h, al is Niutron verder niet bepaald scheutig met informatie over zijn eerste model.

Wel bekend zijn de afmetingen van de NV. De SUV is 4,92 meter lang en 1,75 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,9 meter. Leuk designdetail: in de C-stijl is een led-element verwerkt dat de status van het accupakket aangeeft. Geinig, maar of het voor de overige weggebruikers relevant is hoeveel stroom zich nog de batterij bevindt, is een tweede.