Nissan RE-Leaf is ruigste Leaf ooit

De naam van de RE-Leaf is overduidelijk een woordspeling op 'relief', dat vertaald in het Nederlands onder meer 'hulp' betekent. Helpen, dat kan de RE-Leaf volgens Nissan zeker. Ten opzichte van een standaard Leaf e+ Tekna is de rijhoogte met 70 mm verhoogd, waardoor de bodemvrijheid nu 225 mm bedraagt. De bodemplaat is voorzien van extra bescherming en de spoorbreedte is voor met 90 mm en achter met 130 mm toegenomen. Verder zijn de wielkasten voorzien van spatlappen en staat de RE-Leaf op 17-inch wielen met terreinbanden van BF Goodrich. De aandrijflijn is ten opzichte van de Leaf e+ ongewijzigd gebleven, dus de 217 pk sterke elektromotor drijft alleen de voorwielen aan.

Met deze aanpassingen ziet de RE-Leaf er behoorlijk stoer uit. Voor extra zichtbaarheid is er tevens een lichtbalk op het dak gemonteerd. Het blijft echter niet alleen bij show. De achterbank is verwijderd en de vloer is gelijk gemaakt om ruimte voor reddingsapparatuur te creëren. In de kofferbak klapt een 32-inch beeldscherm uit dat gebruikt kan worden als coördinatiecentrum bij een ramp. De RE-Leaf kan verder op drie verschillende manieren stroom leveren met een kracht van 230 volt: aan de buitenkant zitten twee C-Form connectoren, terwijl in de kofferbak een normaal stopcontact zit.

Momenteel zijn er nog geen concrete plannen om de RE-Leaf aan overheden of reddingsdiensten te leveren, maar volgens Nissan is er vanuit deze partijen interesse getoond voor het studiemodel.