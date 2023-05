Nissan Prairie (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het is niet duidelijk hoeveel Nissans Prairie er precies rondrijden in Nederland, maar een ding is zeker: veel zijn het er niet. Als liefhebber van het model - en we begrijpen het als je dat bent - zou het zomaar kunnen dat je al jaren naar een frisse op zoek bent, dus attenderen we je graag even op de auto die je nu in ons occasionaanbod vindt.

De Nissan Prairie was een behoorlijke pionier. In de vroege jaren 80 kwam de auto wereldwijd (dus ook in Europa) op de markt als zo ongeveer de allereerste compacte MPV. En dat was niet het enige wat 'm bijzonder maakte. Wat te denken van de derde achterruiten die zo ongeveer tot op het dak doorlopen? En de schuifdeuren aan weerszijden die zich niet vergrendelen aan een B-stijl, maar aan de voorste zijdeuren? Jawel: deze auto mist zijn B-pilaar, en daarmee heeft-ie een ontwerpdetail dat we bij bijna geen enkele andere auto zien - behalve bij heel veel (te veel) concepten.

De rest van het ontwerp van de Prairie is overigens ook lekker gek. Met zijn relatief hoge en rechttoe-rechtaan vorm is het echt een doosje op wielen, wat misschien nog wel extra maf oogt door de extra ver uitstekende, Amerikaanse bumpers van dit exemplaar. De auto die we dit keer uitlichten is inderdaad een 'import' van een model dat ook gewoon in Europa werd geleverd, maar dat vergeven we 'm snel. Niet alleen omwille van de zeldzaamheid van origineel Nederlandse Nissan Prairies (vind er maar eens een), maar ook door zijn historie.

Zijn baasje overleefd

De auto is namelijk afkomstig van een (of misschien wel zijn oorspronkelijke) Amerikaanse eigenaar, zo beschrijft de adverteerder. Die nam de auto mee toen hij of zij in 2012 naar Nederland verhuisde, maar is inmiddels overleden. De auto - toch eentje van bijna 40 jaar oud - heeft zijn baasje overleefd. En hoe. De Prairie ziet er nog uit om door een ringetje te halen, wat gezien de kilometerstand van 88.984 niet geheel verbazingwekkend is, en zou nog prima rijden. Een frisse apk zit er in ieder geval op, en dat is - zeker gezien die twee jaar geldig is - mooi meegenomen.

Het betreft overigens een Prairie SGL (stuurbekrachtiging!) met een 2-liter viercilinder, een automaat én vierwielaandrijving. Daarmee is het de dikst gemotoriseerde Prairie (105 pk!) die je in de jaren 80 kon kopen. En de dikste die je nu kunt kopen, want een tweede Prairie wordt er momenteel natuurlijk niet aangeboden. Daar komt gelijk ook het enige nadeel om de hoek: de zeldzaamheid beweegt de adverteerder ertoe een kleine €10.000 voor de Nissan te vragen. Is-ie dat waard?