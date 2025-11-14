Facelift voor Nissan Pathfinder

De Nissan Pathfinder is onderdeel van een indrukwekkende reeks cross-overs en SUV’s in Nissans Noord-Amerikaanse menu. Zelfs als we de nieuwe Leaf en eveneens elektrische Ariya even vergeten, staan er in onder meer de VS en Canada maar liefst zes verschillende Nissan-SUV’s op de prijslijst. Dat is gewoon indrukwekkend, zeker als je bedenkt dat er geen Amerikaans equivalent van ‘onze’ Qashqai meer is. Wel is de Kicks Play eigenlijk de voorganger van de reguliere Kicks, maar nog altijd leverbaar. Boven die compacte modellen treffen we de Rogue aan, die bij ons X-Trail heet. Daarna komt de Murano en wie die auto te krap of te soft vindt, komt eindelijk bij de stoerdere en ruimere Pathfinder terecht. Toch nog niet genoeg? Dan is er altijd nog de stap naar de gigantische Armada, die als enorme body-on-frame-SUV de strijd aanbindt met onder meer de Chevrolet Tahoe en Ford Expedition.

Die Pathfinder zit dus wel in de bovenste helft van het Nissan-aanbod, maar is zeker niet de grootste Nissan. Het concurrentieveld van deze auto bestaat in de VS uit onder meer de Ford Explorer, Toyota Highlander en Kia Telluride en die auto’s kijken nu ongetwijfeld met enige interesse naar het opgefriste snoetje van hun in 2021 verschenen rivaal. De opvallendste wijziging is het schrappen van de enorme chroomstrip rond de grille. Hij maakt plaats voor wat losse elementjes die de grille ogenschijnlijk wat geleidelijker in de bumper doen overlopen, op een manier die we in Europa eerder bij de Qashqai zagen. Onder de koplampen zijn wat extra (nep-)koelsleuven gekomen, maar verder blijft de Pathfinder optisch vooral zijn strakke en onverzettelijke zelf.

De achterbumper lijkt iets meer afgerond en het groenige kleurtje dat je op de foto’s ziet, is nieuw. Het interieur wordt opgefrist met grotere touchscreens en snellere draadloze telefoonladers, terwijl nieuwe hoekjes voor het toch al uitgebreide camerasysteem het manoeuvreren moeten vergemakkelijken. Onder de kap van deze zevenzitter is het vooral oud en vertrouwd wat de klok slaat, maar Nissan schaamt zich zeker niet daarvoor. Het merk maakt melding van een ‘bewezen’ 3,5-liter V6 en optionele vierwielaandrijving. Geen nieuws dus, maar wel lekkers. Bewezen heeft deze motor zich zeker, want het blijkt te gaan om een moderne versie van de VQ-motor die Nissan al sinds de jaren 90 gebruikt. De beroemdste toepassing is vermoedelijk die in de Nissan 350Z, maar uiteraard kijken we in 2025 tegen een stevig gemoderniseerde versie aan.

China

Overigens schotelden we je in 2023 nog een geheel nieuwe Nissan Pathfinder voor, maar dat is de Chinese variant. Die heeft behalve naam en (grofweg) formaat weinig met de Amerikaanse van doen en heeft geen V6, maar een tweeliter viercilinder.

In Nederland

Tot slot: ooit stond de Nissan Pathfinder ook in Nederland op het menu. In 2000 en 2001 was dat een altijd zeldzaam gebleven en erg Amerikaans ogende auto, erna kwam een Pathfinder op Navara-basis die we iets vaker zagen. Als occasion is een Pathfinder in ons land alsnog een zeldzaamheid: wij vonden er één, en dat is een diesel op grijs kenteken.