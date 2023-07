Nissan heeft wereldwijd 1 miljoen elektrische auto's verkocht

Nissan meldt trots dat het sinds de introductie van de eerste generatie Nissan Leaf in 2010 wereldwijd 1 miljoen elektrische auto's heft verkocht. Bijna een derde daarvan werd in Europa geregistreerd.

Eind 2010 introduceerde Nissan de eerste generatie van de Leaf. Die eerste Leaf is tot op zekere hoogte nu nog deels in leven. De huidige tweede generatie Leaf is er immers een grondig vernieuwde versie van. Inmiddels heeft Nissan verspreid over twee generaties meer dan 650.000 exemplaren van de Leaf aan de man weten te brengen. Nissan meldt nu trots dat het - vooral dankzij de Leaf dus - sinds 2010 wereldwijd 1 miljoen elektrische auto's heeft verkocht.

De Nissan Leaf is niet de enige EV die Nissan aanbiedt. Zo verkoopt het ook in Nederland de elektrische Ariya. Ook heeft het sinds kort een elektrische kei-car in zijn Japanse line-up. Daarnaast had Nissan onder meer een eigen versie van de Renault Twizy in zijn Japanse showrooms staan. Ook levert Nissan elektrische bedrijfswagens. Aanvankelijk de e-NV200 en personenversie e-Evalia en inmiddels diens opvolger: de Townstar. Ook die is in Nederland leverbaar.

Van de wereldwijd 1 miljoen geleverde elektrische auto's van Nissan hebben er zo'n 320.000 - bijna een derde - in Europa een kenteken gekregen. 230.000 stuks zijn in Japan geleverd, 210.000 in Noord-Amerika, 230.000 in China en 10.000 in overige regio's.