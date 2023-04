Nissan introduceert drie nieuwe uitvoeringen voor de elektrische Ariya. Met een daarvan kom je in aanmerking voor SEPP-aanschafsubsidie en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Sinds het verdwijnen van de ruim 390 pk sterke Performance-uitvoering was de Nissan Ariya in Nederland alleen verkrijgbaar in de uitvoeringen Advance en Evolve. Daar komt nu een drietal uitvoeringen bij: Engage, Engage SV en Evolve+. De Engage SV - waarvan de letters SV staan voor Special Version - is een speciale smaak die met zijn vanafprijs van €44.990 in aanmerking komt voor SEPP-aankoopsubsidie. De Nissan Ariya Engage SV heeft de 63 kWh accu en dus ook de altijd in combinatie met dat accupakket aanwezige elektromotor van 217 pk.

Nissan Ariya Engage

De Engage SV is zoals zijn naam al aangeeft geen reguliere uitvoering. De Engage zonder SV-toevoeging is dat wel. Deze uitvoering komt onder de voorheen laagst gepositioneerde variant te staan (Advance) en is verkrijgbaar met de 63-kWh accu en 217 pk sterke elektromotor (€47.990) en in combinatie met de 87-kWh accu en de elektromotor van 242 pk (€54.990). De versie met 63-kWh accu komt tot 404 kilometer ver op een volle accu, de variant met 87-kWh batterij schopt het tot 536 kilometer.

De Engage heeft ledverlichting rondom, privacy glass, elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, 19-inch lichtmetaal met aerodynamische deksels, twee displays in het interieur, zesvoudig verstelbare voorstoelen en Intelligent Cruise Control.

Nissan Ariya Evolve+

Met het verdwijnen van de Ariya Performance vorig jaar verdween ook de bijna 400 pk sterke aandrijflijn uit het leveringsgamma. Die aandrijflijn keert nu terug in de Evolve+. Die topuitvoering levert 396 pk en 600 Nm en is uitgerust met e-4orce-vierwielaandrijving. Hij is in staat om in 5,1 tellen vanuit stilstand de 100 km/h te bereiken. De Evolve+ heeft onder meer 20-inch lichtmetaal en volledig lederen bekleding. Hij kost €71.990.

