Nissan gaat accu's bouwen in Verenigd Koninkrijk

De accuproductie van Nissan vindt momenteel nog in Japan plaats. De accu's die men in de Leaf levert, worden vanuit het Aziatische land naar de Britse fabriek in Sunderland verscheept en daar in de auto gezet. Dat moet anders, vanwege de Brexit. In de afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is beklonken dat auto's voor een substantieel deel uit onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie moeten bestaan, omdat er anders hoge importbelasting over wordt geheven bij verscheping naar de EU.

De Nissan Leaf loopt in dat geval tegen de lamp, dus haalt men de accuproductie naar het VK. Dat verklaart Ashwani Gupta, COO van Nisssan, tegenover de BBC. Het gaat om de productie van het accupakket met een capaciteit van 62 kWh. Door dat in het Verengd Koninkrijk in elkaar te zetten, voldoen volgens Gupta alle in Sunderland gebouwde auto's aan de eisen om volgens het gebruikelijke tarief te worden geëxporteerd. Gupta kan nog niet zeggen waar precies en wanneer die productie opgetuigd wordt en hoeveel banen hiermee zijngemoeid. Het is in ieder geval erg goed nieuws voor de Britten en voor de fabriek in Sunderland.