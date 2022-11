Nio werkt aan stationwagonversie van Tesla Model 3-rivaal ET5

Nio is misschien wel de veelbelovendste Chinese autofabrikant die hier in Nederland een flink stuk van de markt voor elektrische auto's hoopt te bemachtigen. Daarvoor komt het onder meer met de vrij forse ET7, die we al konden rijden. Verder komt het met de middenklasser ET5. Die moet onder meer met een 100 of zelfs 150-kWh accupakket zijn meerwaarde bewijzen met een bijzonder riante actieradius. Maar er zit nog wat in het vat, zo blijkt nu. In China is door iemand een ET5 met een stationwagonkont gespot en daarvan heeft hij op social medium Weibo een video geplaatst, waarop wij stuitten via Carnewschina.

De ET5 in kwestie is stevig ingepakt, maar onder meer de vorm van de achterlichten is redelijk te zien en ook een shot van de neus maakt duidelijk dat het echt om een Nio gaat. Het is voor zover bekend het eerste levensteken van deze variant van de ET5. Reken maar dat Nio hiermee zijn pijlen richt op Europa. In ons deel van de wereld is de stationwagon enigszins op zijn retour, maar is de vraag ernaar groter dan bijvoorbeeld in China zelf. Bovendien zou Nio met een dergelijke auto zich op behoorlijk onontgonnen terrein begeven en daarmee potentieel snel een aanzienlijk marktaandeel kunnen verwerven. We kennen weliswaar de Porsche Taycan Sport Turismo al, maar die staat aanzienlijk hoger in de markt dan de ET5. Van de Tesla Model 3, de beoogde concurrent van de ET5, bestaat geen (af-fabriek) stationwagon.

In april 2023 wordt de Nio ET5 leverbaar in Nederland, deze stationwagon laat logischerwijs wat langer op zich wachten. Eerder deze week konden we je de prijzen van de ET5 en zijn grotere broers ET7 en EL7 al melden.