Nieuwe Volkswagen Transporter vrijwel ongecamoufleerd

Volkswagen heeft een splinternieuwe generatie Transporter in de ontwikkelingskamers staan, een bus die al meermaals uitgebreid in beeld is verschenen. Niet eerder liet de Transporter 'T7' zich echter zo goed bekijken als vandaag.

De huidige, zesde generatie van de Volkswagen Transporter ging vorig jaar onder het mes, maar aan een opvolger van de in de basis inmiddels zeer sterk op leeftijd rakende bus wordt hard gewerkt. De huidige Transporter, de zesde generatie, werd in 2015 aan de wereld voorgesteld, maar was in feite een doorontwikkeling van uit de 2003 stammende T5. Tijd voor vers bloed voor de Transporter.

De nieuwe, zevende generatie houdt natuurlijk vast aan het bekende busjesconcept, maar toch verandert er naar Transporter-maatstaven behoorlijk wat. De Transporter krijgt namelijk een optisch minder met de rest van de koets versmolten motorkap, een exemplaar dat iets meer naar voren steekt. Volkswagen knipt daarbij de A-stijl op in twee delen en vult de ruimte ertussen met een extra zijruitje. Iets dergelijks kennen we natuurlijk van MPV's als de Citroën C4 Space Tourer. Het zorgt niet alleen voor beter zicht rondom, het levert ook nog eens extra licht op in het binnenste van de bus. De nieuwe Transporter lijkt ID.3-achtige koplampen te krijgen die op dit testexemplaar met elkaar verbonden zijn door twee chroomstrips. De verlichting achterop dit testexemplaar lijkt nog niet de definitieve. De Transporter krijgt namelijk relatief platte en brede verlichting op zijn kont. Eerder werd al duidelijk dat de kleine vierkante lampjes achterop de huidige Transporter het veld moeten ruimen.

Natuurlijk komt er van de nieuwe Transporter ook weer een personenversie: de Multivan. Met het verdwijnen van de Sharan is het niet ondenkbaar dat Volkswagen die personenbus een iets grotere rol geeft. Landgenoot Opel paste een vergelijkbaar concept al toe door de 'luxuezue' personenversie van de Vivaro, de Zafira Life, als opvolger van de Zafira in het gamma te zetten.

In bedrijfswagenland hebben Ford en Volkswagen elkaar gevonden. Of de nieuwe Transporter onderhuids gerelateerd is aan de nieuwe Ford Transit, lijkt onwaarschijnlijk. Volkswagen is al enige tijd aan het testen met zijn nieuwe bus, terwijl de samenwerking op bedrijfswagengebied tussen de twee merken pas relatief kort geleden vorm heeft gekregen.