Nieuwe Volkswagen Tiguan blijft vertrouwd - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Met de Tiguan boert Volkswagen minder goed dan enkele jaren geleden, maar de SUV is toch nog altijd een van de dikste pijlers waar het Volkswagen-imperium op leunt. In 2024 komt er dus gewoon weer een nieuwe, maar een revolutionaire ommezwaai hoef je niet te verwachten.

De verkopen van de Tiguan lopen de laatste jaren terug, al valt dat de auto zelf niet eens zo aan te rekenen. Net als nagenoeg alle automerken heeft Volkswagen over de hele linie zijn afzet zien dalen door de coronapandemie en het daaruit voortgekomen chiptekort. De huidige Tiguan, die in 2015 is gepresenteerd en twee jaar geleden nog een facelift kreeg, heeft tijdens zijn bestaan ook nog eens meer concurrentie gekregen. In Europa waren de Tiguan en de Touareg een paar jaar geleden nog de enige hoogpotigen van Volkswagen, maar inmiddels zijn daar de T-Roc (op Golf-basis) en de aan de Polo gerelateerde T-Cross en Nivus bijgekomen.

Daarnaast heeft de opkomst van auto’s met een elektrische aandrijflijn ongetwijfeld een hap uit de verkooptaart van de Tiguan genomen. Toch is het nog lang niet over en uit voor de Tiguan. Alleen al in Europa verkocht Volkswagen er in het eerste halfjaar van 2022 ruim 48.000 exemplaren van, goed voor een zevende plek in zijn segment. Dan hebben we het dus nog niet gehad over de Tiguans die Volkswagen in onder meer de Verenigde Staten en China verkoopt. Met de introductie van zijn volledig elektrische ID-modellen zorgde Volkswagen voor een interne revolutie, maar met het vernieuwen van de Tiguan gaat het merk een stuk traditioneler te werk.

Rondstekkeren

Gezien de vaart waarmee Volkswagen het ID-label uitbreidt, zou je misschien verwachten dat de nieuwe Tiguan, die omstreeks 2024 op de markt komt, ook puur elektrisch wordt, maar dat gebeurt toch niet. Het verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren in de Europese Unie wordt immers pas in 2035 van kracht en Volkswagen heeft dus nog wat jaren te gaan voordat het in ons deel van de wereld een definitieve streep moet zetten door de modellen met verbrandingsmotor.

De Tiguan smelt voorlopig dus nog niet samen met een ID-model en dus komt er gewoon een nieuwe derde generatie Tiguan op een doorontwikkelde versie van het huidige MQB-platform. Gewoon met benzine- en dieselmotoren dus. Het blijft natuurlijk niet bij al dan niet mild-hybride TSI’s en TDI-dieselmotoren. De huidige Tiguan is er immers ook met een plug-in hybride aandrijflijn en Volkswagen zou er verstandig aan doen het nieuwe model minstens één stekkerversie te geven. Technisch broertje Golf is er als 204 pk sterke eHybrid en als sportievere eHybrid GTE met 245 pk aan geëlektrificeerde benzinekracht. Deze hardware zou Volkswagen ook in de Tiguan kunnen toepassen. Komt er weer een Tiguan R? Dat zou heel goed kunnen. Hoewel een R-versie van de huidige Tiguan in Nederland niet wordt geleverd, bestaat er elders in de wereld wel degelijk een 320 pk sterke sportieve topversie van de SUV.

Wulpser

Volkswagen zou zich van een ongekend speelse kant laten zien als het de nieuwe Tiguan een uiterlijk geeft dat heftig breekt met wat je van de SUV gewend bent. Spionagefoto’s wijzen er echter duidelijk op dat dit niet gaat gebeuren, maar dat betekent niet dat Volkswagen de Tiguan alleen maar strakker trekt. Sterker nog, de nieuwe derde generatie Tiguan wordt letterlijk minder strak. Langzaam maar zeker sijpelen er designinvloeden van de ID-familie door naar de rest van het Volkswagen-gamma en dat betekent: rondere vormen. We zien wulpsere lijnen op de flanken, een iets aflopende daklijn en een oplopende schouderlijn. Reken op een werkplek die wat vormgeving en indeling betreft overeenkomt met die van de nieuwe Golf, compleet met een min of meer met elkaar versmolten instrumentarium en infotainmentsysteem. Wie de feedback die een fysieke knop je geeft prettig vindt, wordt vast niet blij van de nieuwe Tiguan. Ook daarin winnen de aanraakgevoelige knopjes het van de traditionele druktoetsen. Komt er ook weer een Tiguan Allspace met zeven zitplaatsen? Daar is nog geen concreet bewijs voor, maar het is zeker goed mogelijk.

Tiguan in Nederland

Sinds de introductie van de eerste generatie Tiguan in 2007 heeft Volkswagen er verspreid over twee generaties ruim 40.000 exemplaren van verkocht. In 2019 had de Tiguan hier zijn absolute topjaar. Toen wandelden 5.871 Nederlanders de Volkswagen-showroom binnen om een exemplaar te bemachtigen. In 2020 en 2021 liep het aantal registraties echter terug tot respectievelijk 3.194 en 2.337 exemplaren.