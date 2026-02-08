We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De Mercedes-Benz EQE heeft niet helemaal gebracht wat ‘Das Haus’ ervan had verwacht en na slechts zo’n vier jaar zit er al een opvolger in het vat. We hebben het over de Mercedes-Benz E-klasse met EQ-technologie. Een hele mond vol; zoals de naam al verklapt is dat veel meer een E-klasse dan de EQE.

De Mercedes-Benz kwam krap vier jaar geleden op de Nederlandse markt en inmiddels zijn er zo’n 1.800 exemplaren van geregistreerd. Daarmee is het bepaald geen verkoopknaller en ook internationaal gezien had Mercedes-Benz er zonder twijfel meer van verwacht. Een veelgehoord kritiekpunt, ook bij grote broer EQS, is dat hij te ver van zijn brandstofbroer af staat.

Dat wil zeggen: de EQE heeft een sterk afwijkend uiterlijk, dat met zijn duidelijke focus op een zo laag mogelijke Cw-waarde de traditionele Mercedes-klant kennelijk onvoldoende aanspreekt. Stuttgart is ervan doorgedrongen dat een conventionelere aanpak mogelijk beter werkt. Zo is de nieuwe GLC met EQ-technologie al wat traditioneler getekend dan de EQC en de ook volledig elektrisch leverbare nieuwe CLA wijkt tevens duidelijk af van de EQE en EQS.

Voor de nieuwe elektrische broer van de E-klasse begint Mercedes-Benz ook met een schone lei. De Duitsers doen hier en daar wat inspiratie op bij bestaande auto’s, maar de EQE hoort daar duidelijk niet bij. Zoals onze illustrator hier laat zien, wordt het - zeker vergeleken met de EQE - een auto die je niet in eerste oogopslag als EV herkent. Dat is precies de bedoeling. Als we zouden beweren dat we hier de nieuwe E-klasse voor ons hebben, zou je het waarschijnlijk ook geloven.

Klassieke proporties

Waar de EQE nog oneerbiedig gezegd enigszins een zetpilvorm heeft, krijgt de elektrische E-klasse proporties zoals we die gewend zijn van het brandstof-equivalent. In grote lijnen, althans, want zowel de neus als het achterste wordt mogelijk verhoudingsgewijs wat korter. Dat baseren we vooralsnog op een schimmige teaserfoto en spionagefoto’s van een gecamoufleerd prototype. Verzonken deurgrepen zijn van de partij en de koets is op diverse fronten nogal afgerond van vorm, om ondanks de conventionelere lijn toch een optimale stroomlijn te bereiken. Met de elektrische GLC heeft Mercedes-Benz al laten zien dat het een mooie Cw-waarde kan bereiken en als de elektrische E-klasse ook techniek leent van die GLC, dan is de EQE prima te overtreffen.

De kans is groot dat de E-klasse met EQ-technologie op een vergelijkbare (maar langere) basis als die GLC staat. Het is in elk geval een variant van het nieuwe MB.EA-platform. Reken alvast op 800V-technologie, met een pieklaadvermogen van minstens 330 kW. Een rijbereik van ruim 700 km volgens de WLTP-cyclus is zo goed als zeker, dat krijgt immers zelfs de CLA al voor elkaar. Ter illustratie: de EQE heeft een actieradius van 670 km met een 96-kWh accupakket, de elektrische E-klasse haalt zijn grotere bereik mogelijk uit een 94-kWh exemplaar. Dat zijn dus duidelijke verbeteringen. Luchtvering is, vermoedelijk tegen meerprijs, verkrijgbaar voor een fikse dosis comfort en we rekenen op een aanzienlijke frunk met mogelijk dik 100 liter ruimte.

Schermenfestijn

Een splinternieuwe luxe EV is niet compleet zonder een overdaad aan visuele prikkels door middel van schermen in het interieur. De E-klasse met EQ-technologie vormt daarop geen uitzondering. Ook hier is straks weer een Hyperscreen aanwezig, die afgaande op het scherm in de elektrische GLC mogelijk wel ongeveer een meter breed is. De kans is groot dat er standaard ‘slechts’ een digitaal instrumentarium en een los 14-inch centraal scherm in het dashboard geïntegreerd zitten.

Houd je meer van klassieke verwennerij, dan hoef je de elektrische E-klasse vermoedelijk evenmin te laten staan. Aan ‘verchroomde’ accenten in het interieur is waarschijnlijk geen gebrek en verder mag je als vanouds op prachtige afwerking met (al dan niet kunstmatig) leer en hout rekenen. Voor wat extra licht in het interieur is er sfeerverlichting en een panoramadak staat waarschijnlijk eveneens op de optielijst. Wat het allemaal moet kosten, horen we waarschijnlijk op zijn vroegst pas eind dit jaar, want we verwachten hem in 2027 pas op de Nederlandse markt.