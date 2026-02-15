We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Iemand zei eens: “Westerse autofabrikanten hebben een belangrijke troef in handen ten opzichte van Chinese; ze hebben een rijke geschiedenis om inspiratie uit op te doen.” Dat doen ze dan ook graag en recent ook weer wat meer. Denk bijvoorbeeld aan de Renault 5 en de Volkswagen ID Buzz. Het verleden wordt bij alsmaar meer merken relevanter aan de tekentafel. Mercedes-Benz en DS dromen bijvoorbeeld over de terugkeer van twee buitengewoon spraakmakende coupés uit de vorige eeuw.

Retro is van alle tijden en misschien is de Mercedes-AMG GT daarvan wel één van de allersterkste voorbeelden. Die hoort in een lange bloedlijn waarin er vrijwel altijd wel een vleugje van de voorvader in de modellen te herkennen was. Met die voorvader bedoelen we natuurlijk de befaamde Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. De ‘meest retro’ nazaat daarvan was mogelijk toch wel de in 2010 verschenen SLS. Daar hielpen de vleugeldeuren een flink handje bij mee.

De Gullwing stond ook weer model voor een veel recentere creatie: de Vision Iconic. Eind 2025 verraste Mercedes-Benz daar vriend en vijand mee. De Vision Iconic doet er vergeleken met de SLS nog een stevige retroschep bovenop, met rondingen die rechtstreeks van de 300 SL geleend lijken. Zeker aan de achterkant zijn de parallellen niet te missen. Een regelrecht productievervolg op de Vision Iconic is niet waarschijnlijk, wel zou het goed kunnen dat er op een volgende generatie van de Mercedes-AMG GT de nodige invloeden van terugkeren, waardoor dat veel duidelijker dan nu een erfgenaam van de Gullwing is.

Onze illustrator tovert die toekomstvisie nu uit zijn digitale hoed. Leuk detail is de streep ledverlichting over de breedte van de neus, die moet doen denken aan de verchroomde sierstrip in de grille van de Gullwing. Ziet er al met al niet gek uit, toch?

Franse flair bij DS

Ondertussen gaan ze in Frankrijk nog een stapje verder in hun retrodroom. DS graaft regelmatig in zijn verleden en stuit daarbij uiteraard vooral op de gelijknamige Citroën, maar in 2024 verscheen er als donderslag bij heldere hemel ineens een DS die op de Citroën SM teruggreep. Die conceptauto, toepasselijk genaamd SM Tribute, oogt nóg extravaganter dan de Vision Iconic van Mercedes-Benz, maar het basisidee is hetzelfde. Ook hier draait het immers om een spraakmakende coupé uit het (iets minder verre) verleden.

De aloude SM is ook na dik vijftig jaar nog een uiterst opmerkelijke verschijning en dus is het niet gek dat de retro-reïncarnatie al helemaal met niets anders te vergelijken is. DS eigende zich bij het ontwerp van de SM Tribute nog iets meer eigentijdse creatieve vrijheid toe dan Mercedes-Benz en dus zijn de overeenkomsten met het origineel wellicht wat minder snel te spotten. Toch is de basisvorm typisch SM, met de deels afgedekte achterwielen, de forse achterop de auto ‘liggende’ achterruit en de in een ‘glazen’ paneel ondergebrachte koplampen.

Onze digitale kunstenaar had bij de SM een wat grotere uitdaging om het geheel naar een mogelijke productieauto te vertalen. En dus is het resultaat een auto die je zeker weten nooit zo op de openbare weg zal tegenkomen. Maar ach, dromen mag.

Vind je retro heiligschennis? Kijk dan eens naar een originele SM die je gelukkig nog kunt vinden. Ja, die zijn duur maar vergeleken bij klassieke SL's...