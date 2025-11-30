De Audi A2 keert nu toch echt terug - Vooruitblik

Highlights Audi A2

Herkenbare A2-vorm

MEB Entry-basis

Altijd volledig elektrisch

Als er één merk symbool staat voor strenge Duitse zakelijkheid, dan is het Audi wel. Het merk levert consequent strak ogende, moderne en hoogwaardige auto’s af en scoort bij velen punten met het strakke en opgeruimde design, maar met speelsheid heeft het allemaal niets te maken. Ooit was die ruimte er wel bij Audi. Rond de eeuwwisseling kregen we bijvoorbeeld de TT voorgeschoteld, een compacte en leuke tweezitter die tot op de dag van vandaag geldt als een waar icoon op designgebied. Dat typische design vond even later navolging in een zo mogelijk nog eigenwijzere Audi, de A2. Waar een A3 met een beetje gebrek aan respect nog gewoon een kleine A4 kan worden genoemd, was de Audi A2 een innovatief kunststukje waarvoor Audi alles uit de kast trok. Zijn gestroomlijnde, maar relatief hoge koets was helemaal van aluminium, waardoor de A2 zelden meer dan 1.000 kg woog. Het MPV-achtige ontwerp van de auto zorgde voor relatief veel binnenruimte en hoewel dit onmiskenbaar een Audi was, heeft de vriendelijk ogende A2 toch iets sympathieks en pretentieloos. Daarmee kon je van tevoren voorspellen wat later ook zou gebeuren. Nieuw werd de A2 slecht begrepen en vooral erg duur gevonden, maar terugkijkend is het een auto waarvoor veel liefhebbers warmlopen.

Achterruit

Van liefhebberij kan de schoorsteen echter niet roken en dus was Audi in 2005 onverbiddelijk: de A2 verdween zonder directe opvolger van het toneel. Sindsdien is er zelfs een verschuiving weg van de kleinere segmenten waarneembaar bij de premiummerken, waarbij Mercedes de ondergrens flink wil verhogen en Audi stelt dat ook de A1 en Q2 geen opvolger krijgen. Des te opvallender is dat juist nu wel de A2 gaat terugkeren. Audi noemt die auto officieel nog niet zo, maar de vorm van de auto op spionagebeelden laat alvast geen twijfel bestaan over de inspiratiebron. De nieuwe A2 is in alles een moderne versie van het origineel, inclusief de typische aflopende daklijn, de in tweeën gesplitste achterruit en de relatief hoge en smalle koets. Wel heeft de nieuwkomer uiteraard alle kenmerken van een moderne Audi en zien we fors grotere wielkasten om dito wielen te huisvesten, want dat is nu eenmaal de mode.

MEB Entry

Het fundamentele verschil tussen de nieuwe en de oude A2 zal echter niet zijn wat je ziet, maar wat je niet ziet. Waar de originele A2 werd aangedreven door zuinige benzine- en dieselmotoren, zal de nieuwe volledig elektrisch zijn. Dit is namelijk Audi’s inzending op het MEB Entry-platform, en daarmee in technisch opzicht een zustermodel van de Cupra Raval, Skoda Epiq en Volkswagen ID Polo. De auto heet straks waarschijnlijk ‘Audi A2 e-tron’ en wordt in de basis dus een elektrische voorwielaandrijver. Als Audi niet alleen in design, maar ook in filosofie het A2-voorbeeld wil volgen, gaat er veel aandacht uit naar het minimaliseren van het stroomverbruik. Zuinigheid was immers het speerpunt bij de ‘oude’ A2, die als 3L zelfs 1 op 30 moest kunnen rijden. Wie niet kan wachten om de nieuwe A2 in zijn definitieve vorm te zien, hoeft overigens niet veel geduld te hebben. Audi kondigde onlangs aan dat er al in 2026 een nieuw elektrisch instapmodel komt, en dat kan eigenlijk alleen maar deze auto zijn. Spannend!

Al in 2024

Nu de nieuwe Audi A2 op komst is, vallen wat puzzelstukjes uit het verleden ineens op hun plek. Zo presenteerde Audi in 2024 al een A2 e-tron, toen nog op basis van het origineel. De elektrische concept-car was en is officieel een ‘spielereitje’ van een leertraject van Audi, maar speelt nu ineens ook de rol van voorloper en wegbereider. Het studiemodel heeft de koets van de oorspronkelijke A2, maar oogt met zijn grote wielen, strakgetrokken flanken en aangeharkte front en kont toch wat moderner. Technische specificaties van deze unieke auto zijn er trouwens niet.