De Hyundai Bayon maakt een groeispurtje door - Vooruitblik

De Hyundai Bayon is geen hardloper en dat is best bijzonder voor een compacte cross-over van een bekend merk. De huidige Bayon is dan ook nauwelijks een cross-over, maar dat verandert als de compleet nieuwe generatie zich aandient.

Hyundai en zustermerk Kia scoren in vrijwel ieder segment de ene hit na de andere, maar laten het liggen in het segment van de compacte cross-overs. De Hyundai Kona en Kia Niro gaan als warme broodjes over de toonbank, maar daar net iets onder hebben de twee Koreaanse zustermerken modellen die in Europa maar geen aansluiting willen vinden met wat de klant wil. De Kia Stonic en Hyundai Bayon zijn weliswaar visueel helemaal anders, maar hebben wel last van dezelfde kwaal. Het zijn allebei eigenlijk hatchbacks die slechts zijn voorzien van een hele lichte cross-oversaus. Dat brengt weliswaar zaken als zwarte wielkastranden en dakrails, maar heeft op het gebied van de o zo gewenste hoge instap en SUV-uitstraling maar weinig te bieden. In het segment van de B-SUV kiest de Europese klant dan ook eerder voor een Toyota Yaris Cross of een Renault Captur, auto’s die die SUV-look en hoge instap wel hebben.

Gevoelig

Terwijl Kia dat voorlopig negeert en de bestaande Stonic een serieuze facelift geeft, werkt Hyundai aan een volledig nieuwe Bayon-opvolger. Of die ook Bayon heet, is overigens nog niet met zekerheid te zeggen. Wij noemen hem voorlopig maar wel zo en constateren op basis van spionagebeelden dat het een heel andere kant op gaat met dit model.

De nieuwe Bayon wordt een stoerder, bonkiger model dat qua proporties meer gemeen heeft met zo’n Yaris Cross dan met het huidige model. Het dak torent opvallend hoog boven de zijruitpartij uit, wat doet vermoeden dat het met de (hoofd-)ruimte wel snor zit in deze nieuwe Bayon. De grote en ietwat vierkante wielkastverbreders die onze illustrator op basis van de spionagebeelden heeft ingetekend, versterken het SUV-gevoel en maken hem bovendien minder gevoelig voor parkeerschades.

De achterlichtpartij is verwerkt in een strakke balk over de volle breedte van de auto en een soortgelijke balk vinden we ook aan de voorzijde terug, zij het hier voor de dagrij- en stadslichten. De daadwerkelijke koplampen zitten een verdieping lager. Wat dat betreft is er weinig nieuws te melden, want de huidige Bayon heeft hier een soortgelijke opstelling. Wel geldt ook aan de voorzijde dat de auto stoerder, hoger en meer SUV-achtig wordt.

Particulieren

In de neus zit bovendien nog ‘gewoon’ een grille. Dat is nodig, want de Bayon wordt geen EV. Daarvoor heeft Hyundai al de grotere Kona en de op handen zijnde Ioniq 3, die op deze pagina’s ook al eens uitgebreid is besproken. De Bayon wordt hooguit een niet-oplaadbare hybride en zal dus vooral particuliere kopers proberen te verleiden in Nederland.

Benzinemotoren met elektro-ondersteuning zullen toch weer even een noviteit zijn voor de Bayon, die eind 2025 om mysterieuze redenen zijn mild-hybridhulp juist verloor en sindsdien weer louter door een 1.0 T-GDi wordt voortgestuwd. Die motor keert waarschijnlijk terug in de nieuwe Bayon. Een aanvulling in de vorm van een volhybride lijkt logisch, zeker omdat de concurrentie in dit segment goede zaken doet met zulke zuinige en soepele aandrijflijnen.

Aangezien de huidige Bayon geen hardloper is en de nieuwe al meermaals is gespot, lijkt het logisch dat de nieuwkomer nog in 2026 wordt onthuld.