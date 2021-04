Volkswagen Passat - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Volkswagen bevestigde onlangs bij een presentatie van zijn elektrische toekomstplannen dat de bekende niet volledig elektrische modellen de komende jaren in het programma blijven. Terloops bevestigde Wolfsburg nogmaals dat ook de Passat ‘gewoon’ weer een vervolg krijgt. Zo vanzelfsprekend was dat niet, want we leven in een tijd waarin vraag en aanbod in de auto-industrie behoorlijk anders zijn dan toen de huidige Passat het levenslicht zag. Mensen willen iets ‘hoogs’ rijden en ook in toenemende mate volledig elektrisch. De nieuwe Passat lijkt geen van beide te worden en dat is toch een enigszins gewaagde zet.

Een oogopslag

Wolfsburg blijft zijn MQB-modellen voorlopig naast de volledig elektrische MEB-line-up voeren. Het zorgt ervoor dat de keuze voor elektrisch rijden of conventionelere vorm van aandrijving in één oogopslag voor je ligt als je bij Volkswagen de showroom inloopt. Je gaat óf voor een volledig elektrisch model, óf voor een traditioneler type. De ID3 of de Golf, de ID4 of de Tiguan, enzovoort. De volgende Passat wordt dan ook een direct herkenbaar model dat uiterlijk in de pas loopt met de Golf en duidelijk nog niet op de ‘alternatieve toer’ gaat. Op deze illustraties is dat goed te zien. De Passat krijgt naar verwachting een front met stevige Golf-invloeden, met behoorlijk geknepen koplampen die met behulp van een vrij dunne grille aan elkaar zijn verbonden. Aan de achterkant wordt de Passat mogelijk wat eigenzinniger met een dikke ‘balk’ verlichting over de hele breedte van de kont. Een kenmerk dat toch al behoorlijk aansluit bij de auto waarvan we verwachten dat die het elektrische alternatief voor de Passat wordt: de productieversie van de ID Space Vizzion. Hoe pakt Volkswagen het dan aan met de Passat sedan? Nou, niet. Die komt namelijk zo goed als zeker niet. De voor Europa bestemde Passat Variant verkoopt al jaren beter dan de versie met kont en uiteraard scheelt het Volkswagen de nodige ontwikkelingskosten als het de mogelijk laatste generatie van de Passat enkel als Variant in de steigers zet. Het moet immers nog wel rendabel genoeg zijn nu de traditionele grotere middenklasser inmiddels een soort nicheproduct is geworden.

Plug-in

Dat de Passat niet volledig elektrisch wordt, betekent niet dat je de laadkabel er niet bij hoeft te pakken. Sterker zelfs; die krijg je er waarschijnlijk in de meeste gevallen bij. Volkswagen zet namelijk sterker in op plug-in hybride aandrijflijnen voor nieuwe MQB-modellen. Reken naast de bekende TSI’s met vermogens van tussen de 150 en 220 pk op plug-ins die systeemvermogens van boven de 200 pk leveren. Wat dat betreft blijft het allemaal behoorlijk vertrouwd, al is er straks logischerwijs meer te kiezen met een stekker dan nu. De 2.0 TDI is waarschijnlijk ook weer van de partij, al is het nog de vraag of die hier in Nederland nog terugkeert. We kijken overigens wel ver vooruit; de volgende Passat komt volgens de huidige plannen pas in 2023 en dat heeft onder meer te maken met een herverdeling van de productie. De beoogde Turkse fabriek waar de Passat van de band moest rollen wordt niet gebouwd, dus moet Volkswagen uitwijken naar zijn fabriek in Bratislava. Het huidige model moet het dus nog even wat langer volhouden.