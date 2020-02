Tesla's Model S en X krijgen grotere actieradius

Tesla heeft in Amerika een nieuwe instapversie voor de Models S en X. De bekende Long Range wordt vervangen door de Long Range Plus. Deze versie zorgt ervoor dat beide topmodellen een stuk verder komen. Let wel: het gaat om de Amerikaanse EPA-cijfers, maar de actieradius van de Model S neemt toe van omgerekend 595 km tot 628 km. De Model X komt voortaan minimaal 565 km ver, dat was eerder 528 km. De WLTP-cijfers vallen altijd iets hoger uit. Zo is de 'oude' Model S Long Range in ons land goed voor een actieradius van 610 km.

Daarnaast biedt Tesla voortaan nieuwe 19-inch wielen bij de Model S aan. De SUV moet het met zijn huidige 20-inch wielen blijven doen. De Performance-versies blijven in ongewijzigde vorm beschikbaar. In de Nederlandse configurator staan nog de oude versies vermeld. Tesla Nederland wil ook nog niks zeggen over een Nederlandse komst. Wij moeten dus nog even wachten op de Long Range Plus-versies.