Nieuwe Subaru Outback binnenkort leverbaar

Subaru is stilletjes begonnen een plekje in de showroom te reserveren voor de nieuwe Outback. Eind april komt de avontuurlijke kruising tussen een stationwagon en een SUV naar Nederland.

We hebben aardig geduld moeten hebben, want maar liefst twee jaar nadat de nieuwe Outback is onthuld, komt-ie deze kant op. In april 2019 trok Subaru namelijk al het doek van de Amerikaanse Outback en deze voor ons bestemde uitvoering verschilt daarvan slechts op detailniveau. De Outback kreeg een scherper gevormde neus dan de nu hier leverbare generatie en verder zorgen grotere kunststofelementen in de bumper en stalen skidplates weer voor de nodige avontuurlijke looks.

De altijd vierwielaangedreven Outback, die een bodemvrijheid heeft van 22 cm, laat zich vanbinnen nog het best omschrijven als een Legacy-broer. Het interieur kennen we in grote lijnen namelijk al van die hier niet meer leverbare stationwagon. Centraal in het grotendeels met leer beklede dashboard tref je een 11,6-inch infotainmentscherm, waarop ook Android Auto of Apple CarPlay te gebruiken is. Qua motorisering rekenen we voor de Nederlandse markt weer op een pakweg 180 pk sterke 2.5 viercilinder boxermotor, gekoppeld aan een cvt-automaat. Een dieselmotor komt er waarschijnlijk niet meer, bij het uitgaande model werd de zelfontsteker al van de prijslijst gehaald.

Subaru maakt alvast bekend dat de Outback in drie uitvoeringen op de markt komt. Het begint bij de Comfort gedoopte instapper, gevolgd door de Field, die zich qua uiterlijk vooral onderscheidt van duurdere versies door wat minder chromen accenten. De topversie is de Premium, die standaard beschikt over het grootste (11,6-inch) scherm, leren bekleding en een schuifdak. Wat de standaarduitrusting van de nieuwe Outback is en welke prijzen eraan hangen, horen we ongetwijfeld snel. Eind april moet je 'm zoals gezegd in de Nederlandse showroom aantreffen.