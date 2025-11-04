Ga naar de inhoud
Nieuwe Renault Twingo nu al op straat

Twingo-lekkage

10
Renault Twingo (gelekt)
Lars Krijgsman

De presentatie van de nieuwe Renault Twingo staat pas voor later gepland, maar helaas voor Renault liggen de foto's van de nieuwe elektrische Twingo al op straat.

Het Kroatische Jutarnji.hr kan wel een lesje kalenderlezen gebruiken. De website was - net als legio andere media - onlangs vast aanwezig bij de presentatie van de nieuwe Renault Twingo aan de pers. Daarbij heeft het schijnbaar de datum waarop het embargo afloopt gemist. De Renault Twingo stond in een opvallend mangogele kleur urenlang op de website. Het artikel is inmiddels verwijderd, maar de foto's zijn breed opgepikt en zwerven rond op de digitale snelwegen.

De nieuwe Renault Twingo is de productieversie van de Twingo E-Tech Prototype die het merk eerder liet zien. Dat de Twingo net als de 4 en 5 een retromodel is, staat buiten kijf. De auto verwijst met zowel zijn basisvorm als met diverse designelementen waarmee die is ingevuld naar de oer-Twingo die begin jaren negentig op de markt kwam. De Twingo wordt een kleine elektrische stadsrakker die een stapje onder de Renault 5 op het menu komt. Renault zet in op een vanafprijs van minder dan €20.000.

Een uitgebreide introductievideo, een uitgebreid nieuwsartikel én een schier eindeloze set foto's van de nieuwe Renault Twingo vind je op 6 november op AutoWeek.nl! Kom dus vooral nog even terug voor het echte werk.

