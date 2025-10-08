Nieuwe Renault Twingo kijkt alvast om het hoekje

De nieuwe Renault Twingo nadert met rasse schreden en we krijgen hem nu alvast vanuit enkele hoeken te zien. Eén ding is duidelijk: hij lijkt sprekend op de conceptversie van twee jaar geleden.

Ja, het is echt alweer bijna twee jaar geleden dat Renault het doek trok van de retro-Twingo-conceptauto. Vandaag krijgen we het echte werk voor het eerst goed in beeld. Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat Renault behoorlijk trouw is gebleven aan het studiemodel. Dat was al wel te verwachten, niet alleen omdat we de nieuwe Renault Twingo al gecamoufleerd hebben gespot, maar mede omdat Renault eerder met de R5 en R4 ook behoorlijk in de buurt van zijn voorbodes bleef.

Verschillen zijn er echter ook. Zo zien we bijvoorbeeld een conventionele deurgreep op de Twingo, die in tegenstelling tot die op de conceptauto niet is geïnspireerd op de deurgreep van de oer-Twingo. Verder zijn de drie sierelementen boven op de neus een stuk eenvoudiger en zitten er geen kleine displays meer in, maar dat was natuurlijk te verwachten. Aan de achterkant valt eigenlijk vooral op dat de achterklep wat anders afloopt en bovendien een stuk dieper naar beneden doorloopt. Boven op de omlijsting van de achterlichten zit nu een punt, die het studiemodel niet had.

Renault presenteert de volledig nieuwe en altijd elektrisch aangedreven Twingo op 6 november. Opnieuw benadrukt Renault dat de Twingo een vanafprijs van minder dan €20.000 krijgt. Daarmee wordt het straks een van de goedkoopste nieuwe auto's. Hij krijgt overigens ook nog Dacia- en Nissan-neefjes. Bij Dacia is het nog even de vraag of het echt een ver-Dacia'de Twingo wordt. We zetten voor de Nissan 'Pixo' wel in op een vergelijkbare situatie als bij de R5 en Micra.