Nieuwe Renault Kadjar gesnapt - AutoWeek-lezerspot

Terwijl de nieuwe Nissan Qashqai al het Europese wegennet verkent, moet zustermodel Renault Kadjar het vooralsnog doen met de vorm waarin hij in 2015 debuteerde tijdens de Autosalon van Genève. Hoewel de Kadjar in 2018 subtiel werd gefacelift kan het model zijn leeftijd inmiddels niet meer verbloemen. AutoWeek-lezer Lou Kamm liep de nieuwe Renault Kadjar in het Limburgse Blerick tegen het lijf en stuurde ons een tweetal foto's van de nieuwe SUV. Lou, hartelijk dank!

De Renault Kadjar die je nu nog in de showrooms vindt, verscheen twee jaar na de vorige generatie Nissan Qashqai op de markt. Daarmee deelt de Fransman zijn basis. De nieuwe Qashqai groeide bij zijn generatiewissel een slagje. De nieuwste incarnatie van Nissans ooit zo mateloos populaire SUV kreeg 2 centimeter extra tussen de voor- en achterwielen en nam in de lengte met zo'n 3,5 centimeter toe tot 4,43 meter. De Kadjar was altijd al iets langer dan de Kadjar, zo is de spoedig te vervangen Kadjar met 4,45 meter namelijk nog iets langer dan de nieuwe Qashqai. Of de nieuwe Renault Kadjar straks daar weer een schepje bovenop doet, valt nog te bezien.

Wie gehoopt had op een volledig elektrische Kadjar, die moeten we teleurstellen. Wel komt Renault op termijn met een elektrische SUV, die op hetzelfde platform komt te staan als de Mégane E-Tech Electric. We verwachten dat de nieuwe Renault Kadjar wel enkele designelementen van die kakelverse elektrische nieuwkomer deelt. Mogelijk profiteert de nieuwe Kadjar ook van de e-Power-aandrijflijn die Nissan straks ook in Nederland in de Qashqai levert. Reken in ieder geval op 1,3-liter benzinemotoren met 12v mild-hybride techniek.

Tot op heden heeft Renault in Nederland ruim 13.000 Kadjars verkocht. In zijn eerste volle verkoopjaar (2016) verliet de SUV bijna 4.000 keer de showroom. In 2019 werden 1.645 exemplaren geregistreerd en vorig jaar eindigde de verkoopteller van het model op 667 stuks. In de eerste tien maanden van dit jaar heeft Renault 353 Kadjars weten te slijten.