Nieuwe Range Rover Sport SV: sterkste Range Rover ooit

Slechts een kleine twee weken mocht de full-size Range Rover P615 zich de krachtigste Range Rover ooit noemen. Hij kreeg namelijk een 615 pk sterke mild-hybride 4.4 V8 als krachtcentrale. Maar nu mag deze nieuwe sportieve topversie van de Range Rover Sport die zich nu de krachtigste Range Rover ooit mag noemen. Dit is de Range Rover Sport SV: een hele mond vol, maar wel een die met maar liefst 635 pk is gevuld.

De vorige sportiefste versie van de Range Rover Sport - de SVR - had een 575 pk krachtige 5.0 V8 met supercharger als kloppend hart, dezelfde machine die je ook in de Jaguar F-type kon vinden. Deze nieuwe Range Rover Sport SV heeft ook een V8, maar ditmaal is dat een van BMW afkomstige mild-hybride 4.4 V8 met twee turbo's. Die achtcilinder stampt zoals gezegd 635 pk en 750 Nm naar het asfalt en dat maakt hem 60 pk en 50 Nm krachtiger dan zijn voorganger. Met deze bonk dubbele turbokracht dendert de Sport SV in 3,6 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Zijn topsnelheid bedraagt 290 km/h. Hoewel de SV krachtiger is dan voorganger SVR, pompt hij per kilometer wel mooi 15 procent minder CO2 de lucht in.

Ten opzichte van de P530 is de Range Rover Sport SV tot 76 kilo lichter. Tot, inderdaad. De Range Rover Sport SV is tegen bijbetaling uit te rusten met 23-inch koolstofvezel wielen én met koolstofkeramische remmerij. Die wielen zijn goed voor een gewichtsreductie van bijna 36 kilo, de speciale lichtgewicht schijven zorgen voor een gewichtsbesparing van 34 kilo. Het rubber achter is met een breedte van 30,5 centimeter 2 centimeter breder dan de banden aan de voorzijde. Standaard krijgt de SV een koolstofvezel motorkap. Afhankelijk van de rijmodus - er is onder meer een nieuwe SV Mode - ligt de Range Rover SV tot 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan zijn milder gemotoriseerde broeders.

Vanbuiten herken je de SV onder meer aan zijn speciale grille en specifieke bumperwerk en ook de vier uit carbon uitlaateindstukken zijn duidelijke herkenningspunten, hetzelfde geldt voor andere koolstofvezel details die je onder meer rond de op de bips uitgeschreven merknaam en op de flanken vindt. Het interieur is bedeeld met SV Performance Seats met geïntegreerde hoofdsteunen en verlichte SV-logo's. Nieuw zijn Body And Soul Seats (BASS), stoelen met bekleding die de door jou beluisterde muziek via vibraties ook doorgeeft aan je lichaam. Het systeem werkt samen met het 29 luidsprekers tellende Meridan Signature-audiosysteem.

De SV is uiteraard meer dan een Range Rover Sport met een krachtigere V8 en wat uiterlijke extraatjes. Zo heeft de SV-versie wat producent Land Rover '6D Dynamics'-ophanging noemt, een complex systeem van hydraulisch met elkaar verbonden dempers, in hoogte verstelbare veren en een systeem dat overhellen zo veel mogelijk tegen moet gaan. Zaken als de vierwielaandrijving, vierwielsturing en het differentieel achter zijn allemaal speciaal afgesteld voor de SV-variant. Het subframe achter is helemaal nieuw.

Meer Range Rover Sport

Ook voor de niet-SV-versies van de Range Rover Sport is er nieuws. Zo maakt de plug-in hybride P510e plaats voor de krachtigere P550e die 550 pk en 800 Nm op de been brengt. Deze stekkerversie met 3.0 zescilinder kan op een volle accu tot 121 kilometer rijden en stampt in 4,9 tellen naar de 100 km/h. De P530 - geen plug-in - is voortaan een mild-hybride. Verder herziet Land Rover het Pivi Pro-infotainmentsysteem van de Range Rover Sport, onder meer door nieuwe sliders toe te voegen.