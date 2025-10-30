Range Rover Sport krijgt zeer subtiele facelift

Op 26 oktober 2021, afgelopen zondag precies vier jaar geleden, toonde Land Rover de vijfde generatie van de Range Rover. Een krap halfjaar later volgde de Range Rover Sport. Er lijkt nu een facelift ophanden voor die laatste en dat betekent vrijwel zeker dat ook de reguliere Range Rover binnenkort onder handen wordt genomen.

De boel is nog goed ingepakt en dat schept de verwachting dat er veel verandert. Toch blijkt er bij een nadere blik vooral erg veel bij hetzelfde te blijven. We zien aan de voorkant een iets anders ingevulde grille en ook de onderste grille lijkt wat te veranderen. Aan de achterkant valt vooral een wat hoekiger gevormde achterbumper op, met daartussen waarschijnlijk een nog wat agressiever ogende diffuser.

We zijn benieuwd of er nog wat wordt gesleuteld aan de aandrijflijn van de Range Rover Sport. Met tot 635 pk vermogen komt de 4.4 V8 niet bepaald wat tekort. Er zit overigens wel een elektrische versie in het vat. Die spotten we een jaar geleden al. Mogelijk valt de facelift samen met de komst van de elektrische Range Rover en Range Rover Sport.