Nieuwe Nissan Qashqai in beeld

Nissan is begonnen met het testwerk van een van zijn belangrijkste modellen die het in Europa verkoopt: de Qashqai. Voor het eerst is de nieuwe cross-over in camouflagepak buiten de deur gesnapt.

De Qashqai is voor Nissan een echte melkkoe gebleken. Sinds de introductie van het model in 2007 heeft het merk er alleen al in Nederland bijna 73.000 exemplaren van verkocht. Vorig jaar wist Nissan van de al uit 2013 stammende huidige Qashqai nog ruim 5.700 exemplaren in ons land te verkopen, goed voor een 21e plek in de verkoopstatistieken. De Qashqai ging in 2017 onder het mes, en dat betekent dat de tijd rijp is voor de komst van een nieuwe generatie. Die zien we nu voor het eerst in testkostuum in het openbaar.

De nieuwe Qashqai komt waarschijnlijk op een doorontwikkeling van het huidige CMF-platform te staan. Reken in ieder geval op de komst van een variant met een ePower-aandrijflijn, dus een elektrische versie waarbij een benzinemotor als range extender fungeert die het accupakket kan opladen. Een vergelijkbaar systeem levert Nissan in Japan al in de Serena en de Note. Zet daarnaast in op de komst van een plug-in hybride variant wiens aandrijflijn in samenwerking met alliantiepartner Mitsubishi is ontwikkeld.

Naast reguliere benzine- en dieselversies krijgt de Qashqai géén volledig elektrische verise. Althans, zo lijkt het. We verwachten namelijk dat Nissan de Qashqai een elektrisch zustermodel geeft met een meer eigen uiterlijk. Het gaat om een auto die mogelijk Ariya gaat heten, vernoemd naar de vorig jaar in Tokio getoonde concept-car waar ook designelementen van de nieuwe Qashqai in verwerkt zitten.

Niet alleen zit er een nieuwe Qashqai in het vat, ook grote broer X-Trail wordt binnenkort aan een nieuwe generatie geholpen. De eerste foto's van die nieuwe SUV doken onlangs al online op, al ging het om de Noord-Amerikaanse versie die Rogue heet.