Nieuwe Nissan X-Trail nu al te zien

Nissan heeft een compleet nieuwe X-Trail in de ontwikkelingskamers staan en het is die nieuwe generatie van de SUV waar nu de eerste patentplaten van zijn opgedoken.

Het is 2013 als Nissan de huidige X-Trail en Qashqai op de markt brengt. De twee sterk aan elkaar gerelateerde modellen delen hun versie van het CMF-platform met onder meer de Renault Kadjar. Zowel de Qashqai als de X-Trail zijn al eens gefacelift en dat betekent dat de volgende vernieuwingsronde uit een complete generatiewissel bestaat. In de database van een Braziliaans patentbureau zijn de eerste patentplaten van de nieuwe X-Trail te zien.

De X-Trail, een auto die buiten de Europese grenzen veelal Rogue heet, blijft trouw aan het concept van zijn voorganger en dat betekent dat je de SUV wat kort door de bocht gezegd moet zien als een Qashqai XL, zo beschikt de X-Trail in Europa bijvoorbeeld over een derde zitrij wat het tot een zevenzitter maakt. Deze patentplaten geven dan ook tot op zekere hoogte weg wat men op designvlak van de nieuwe Qashqai kan verwachten. De X-Trail krijgt relatief platte koplampen en een hoekigere en veel bredere versie van Nissan's V-Motion-grille. Het geheel doet enigszins denken aan de snuit van de nieuwe Juke, al moet de X-Trail het zonder de over twee 'verdiepingen' verspreide set verlichtingsunits doen. Opnieuw vinden we ter hoogte van de D-stijl een scherpe knip in de schouderlijn en de achterzijde laat zich typeren als een relatief sober geheel. Geen over de gehele breedte van de koets lopende lichtbalk of chroomstrip hier.

Op de prijslijst komen in ieder geval DIG-T-benzinemotoren te staan en het ligt in de lijn ver verwachting dat in ieder geval de internationale motorenlijst ook weer dCi-dieselversies zal omvatten. Voor het eerst zal de X-Trail, en waarschijnlijk ook de nieuwe Qashqai, beschikbaar komen met geëlektrificeerde aandrijflijnen.