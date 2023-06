Nieuwe Mitsubishi L200 klaar voor debuut

Aannemers, hoveniers en andere ondernemers die geregeld een stevige lading over minder goed begaanbaar terrein van A naar B brengen kunnen op de kalender een grote cirkel zetten om 26 juli. Dat is namelijk de dag waarop de nieuwe Mitsubishi L200 verschijnt.

De Mitsubishi L200 - die buiten Europa 'Triton' heet - en die je tot voor kort ook in Nederland kon bestellen, draait alweer zo'n negen jaar mee. Dat zou je het werkpaard wellicht niet geven, daar hij met zijn heftige smoelwerk dat de pick-up in 2018 aangemeten kreeg nog altijd prima tussen de rest van de Mitsubishi-modellen past. Toch komt er binnenkort een volledig nieuwe L200. In maart dit jaar blikte Mitsubishi met de XRT Concept al vooruit op die nieuwe L200 en nu laat het merk de eerste schimmige afbeeldingen van de definitieve productieversie zien.

Lang hoeft de L200 overigens niet in de duisternis te blijven. Op 26 juli zet Mitsubishi het licht aan en wordt de auto in zijn geheel gepresenteerd. De L200 wordt net als het huidige model weer in Thailand geproduceerd en het is dan ook niet heel verwonderlijk dat -ie in dat land zijn werelddebuut beleeft. Ook de nieuwe Mitsubishi L200 krijgt een indrukwekkende snuit, compleet met een grote hoekige grille, platte led-dagrijverlichting en de daadwerkelijke koplampen er een verdieping onder.

De huidige generatie L200 had in de vorm van de Fiat Fullback kortstondig ook een Italiaans broertje. Die auto werd ook in Nederland even geleverd, maar wist Fiat geen groot succes te brengen. De L200 was er overigens ook als Ram 1200 . Met die samenwerking tussen Mitsubishi en het toenmalige Fiat Chrysler Automobiles leken de Japanse en Amerikaanse fabrikant elkaar net als eerder met de Diamond-Star Motors-samenwerking weer gevonden te hebben. Het feestje was echter van korte duur.