Mitsubishi XRT Concept blikt vooruit op nieuwe L200

De huidige generatie Mitsubishi L200 - die elders in de wereld Triton heet - verscheen in 2014 in vrij bescheiden vorm ten tonele en kreeg in 2018 bij een grondige facelift een veel intenser gezicht aangemeten. Inmiddels ligt ook 2018 weer een aantal jaar achter ons en ook bij Mitsubishi heeft men door dat de L200 wel wat technische vernieuwing kan gebruiken. Het laat tijdens de Bangkok International Motor Show de XRT Concept zien en steekt daarbij niet onder stoelen of banken dat die showauto als vooruitblikt dient op de volledig nieuwe L200.

De nieuwe L200 is net als zijn voorgangers weer een zogenoemde wereldauto en dat betekent dat hij vanuit Thailand - waar hij weer gebouwd zal worden - naar diverse exportmarkten wordt verscheept. 'Diverse' is daarbij een understatement, volgens Mitsubishi gaat het namelijk om maar liefst 150 landen. De in Ralliart-trim uitgedoste XRT Concept is wat design betreft een evolutie van het huidige model. Ook de nieuwe Mitsubishi L200 heeft platte led-dagrijverlichting met de daadwerkelijke koplampen een verdieping eronder. Ook opvallend is de grille, die is namelijk veel groter dan het huidige exemplaar dat onder een chroomkleurig sierelement is gehuisvest.

Volgens Mitsubishi wordt de nieuwe L200 nog dit fiscale jaar - dat tot en met maart 2024 loopt - in Thailand op de markt gebracht. We verwachten hem daarna ook in Europa en in Nederland.