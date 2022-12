Nio bouwt 300.000ste auto

Nio betreedt de Nederlandse automarkt met de ET5, ET7 en EL7. De eerste exemplaren van de ET7 zijn al geregistreerd, maar de grootschalige uitlevering van het drietal elektrische modellen start in het eerste kwartaal van 2023. Hoewel Nederlanders in 2023 dus pas echt kennis kunnen maken met de producten van Nio, produceert het merk al enkele jaren auto's. In mei 2018 produceerde Nio zijn eerste elektrische auto en inmiddels staat de productieteller op 300.000 stuks.

De ambities van Nio zijn behoorlijk. Nio wil in 2025 namelijk in 25 landen actief zijn. In relatief korte tijd heeft het merk 395 zogenoemde Nio Houses en Spaces - hippe showrooms waar de modellen van het merk in een veelal huiselijke setting te zien zijn - en 1.263 accuwisselstations. Die accuwisselstations staan nog vooral buiten Europa, maar ook in Europa wordt een Power Swap Station-netwerk opgebouwd. Nio gelooft in het succes van accuwisselstations en wil in Europa al in 2023 een netwerk hebben dat uit 120 zogenoemde Power Swap Stations bestaat. In Tilburg heeft Nio onlangs zijn eerste Power Swap Station geopend. Overigens blijft het niet bij de ET5, ET7 en EL7. Nio geeft aan in de eerste helft van 2023 in totaal vijf EV's in zijn portfolio te hebben. Nio levert buiten Europa momenteel ook de EC6, ES6 en ES8. SUV EL7 heet buiten Europa overigens ES7.